CORONA+CORONA=CORONAVIRUS - FABRIZIO POSITIVO FA VENIRE IL FIGLIO CARLOS A CASA, E LA MADRE NINA MORIC CHIAMA LA POLIZIA: ''NON SOLO NON RISPETTA LE NORME SULLA QUARANTENA MA ANCHE LA SALUTE DI MIO FIGLIO E DI TUTTI COLORO CHE ENTRANO IN CONTATTO CON LUI. È PER UOMINI COME CORONA CHE IL VIRUS SI DIFFONDE SEMINANDO ANCHE LA MORTE''

CARLOS MARIA CORONA CON IL PADRE FABRIZIO

Da www.leggo.it

Nina Moric di nuovo contro Fabrizio Corona. L'ex re dei paparazzi si trova in isolamento dopo essere risultato positivo al coronavirus. Tra le restrizioni di chi è malato c'è l'obbligo di non avere contatti con altre persone proprio per evitare i contagi, ma secondo la Moric Corona avrebbe chiesto al figlio Carlos di andare a casa sua.

«Fabrizio Corona, positivo al coronavirus, ha invitato Carlos a casa senza che io ne sapessi nulla e adesso bivaccano facendo stories su Instagram. Fabrizio non solo non rispetta le norme sulla quarantena ma anche la salute di mio figlio e di tutti coloro che entrano in contatto con lui. È per uomini come Corona che il virus si diffonde seminando anche la morte», ha scritto Nina in una storia su Instagram. Fabrizio infatti ha invitato il figlio a casa senza dire nulla alla madre, così la donna ha chiamato la polizia che però, ha spiegato, non è riuscita ad aiutarla: «Mi hanno detto di chiamare mio figlio e di farlo tornare a casa», ha detto furiosa. Poi ha proseguito: «Un figlio di 18 anni può anche avere l’incoscienza di fare certe cose ma per un padre di quasi 50 anni è inammissibile perché sa benissimo che Carlos è un soggetto più a rischio essendo asintomatico».

NINA MORIC CARLOS MARIA CORONA

Intanto nelle storie di Corona è apparso il figlio. Fabrizio che ha avuto diversi giorni di febbre, è tornato ad allenarsi e nelle ultime storie su Instagram ha scritto "combatto il covid" mentre ha ripreso ad allenarsi e a sollevare pesi, il tutto filmato dal figlio Carlos che lo incoraggia. Il 18enne era tornato a vivere a casa della madre proprio per una questione di sicurezza per la sua salute.

