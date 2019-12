CORONA DI SPINE - BARBA E CAPELLI LUNGHI: DOPO IL CARCERE FURBIZIO HA UN NUOVO LOOK E RICOMPARE SU INSTAGRAM CON DUE POST RAVVICINATI, UN PO' MALINCONICI IN CUI SEMBRA SCORRERE FOTO DEL PASSATO E DELLA SUA FAMIGLIA, ORIGINARIA DELLA SICILIA. "ASPETTANDO IL SOLE"

Fabrizio Corona, barba e capelli lunghi: nuovo look dopo l'uscita dal carcere. Un aspetto fisico completamente nuovo per Fabrizio Corona, uscito da qualche giorno dalla cella nel carcere nel Milanese. L'ex re dei Paparazzi è ricomparso nei social e si nota una barba folta e i capelli lunghi, nascosti sotto un cappello di colore scuro. Due post su Instagram ravvicinati, un po' malinconici in cui Corona sembra scorrere foto del passato e della sua famiglia, originaria della Sicilia. "Aspettando il sole", scrive Fabrizio Corona nel post con lui che guarda proprio il sorgere del sole a quanto pare nella struttura di recupero di Monza che lo ha accolto dopo l'uscita dal carcere qualche settimana fa.

Nei giorni scorsi Corona aveva raccontato di aver ricevuto il regalo più grande di Natale, cioè quello di poter abbracciare il figlio Carlos Maria, nato dalla sua relazione con Nina Moric. L’ex re dei paparazzi, uscito dal carcere, durante le feste ha voluto fare una dedica dal suo account Instagram al figlio.

Poco dopo Fabrizio Corona, passato il momento di commozione, aveva voluto fare un altro post per sottolineare il suo prossimo ritorno. Nell’immagine stavolta un giovane Corona seduto al tavolo con Nina, seguito da una didascalia scritta tutta in maiuscola, che nel linguaggio della rete sta a indicare un tono di voce alto: “Non esistevano i social,gli influencer,i famosi della rete sconosciuti al pubblico vero – ha ammonito Corona - esisteva l’immagine,il carisma,il non passare inosservati,il talento,e le idee.solo così arrivavi in televisione e sulle copertine dei veri settimanali e giornali di moda.addirittura i quotidiani.erano altri tempi,migliori. ma torneranno presto

