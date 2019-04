CORONA DI SPINE – “FABRIZIO È STATO CARNEFICE DI SE STESSO”, A “NON È L'ARENA” LE IMMAGINI ESCLUSIVE DELL'ARRESTO E LA TESTIMONIANZA DELLA MADRE DI FURBIZIO: “PRIMA C’ERA UN RAPPORTO DI STIMA RECIPROCA, POI LUI SI È ALLONTANATO DA ME PERCHÉ SECONDO LUI RAPPRESENTO LA SUA COSCIENZA. GLI HO DETTO...” - ELENOIRE CASALEGNO: "NON CREDO CHE IL CARCERE POSSA SERVIRE A QUALCOSA. LUI NON FA MALE A TERZI MA A SE STESSO” – VIDEO

A #nonelarena, le immagini esclusive dell'arresto di Fabrizio Corona. Cosa è successo questa stavolta? Vi aspettiamo domenica, dalle 20.30, su @La7tv pic.twitter.com/cVLj2Uh78Q — Non è l'Arena (@nonelarena) 29 marzo 2019

Le immagini esclusive dell'arresto di Fabrizio Corona. A Non è l'Arena, su La7, Massimo Giletti manda in onda un documento straziante: lo psicodramma dell'ex re dei Paparazzi in diretta. Raggiunto in ufficio dagli agenti e riportato in carcere, per aver violato la consegna di "moderazione" anche a seguito della discussa partecipazione all'Isola dei famosi, quella delle "corna" di Riccardo Fogli.

In studio da Giletti, si celebra un altro processo a Corona. Non giudiziario, ma privato e personale. Tra tanti ospiti e commentatori (dalla psicologa Stefania Andreoli al gionalista Luca Telese e la showgirl Eleonoire Casalegno), spicca la toccante testimonianza della signora Gabriella, mamma di Fabrizio. "L’ho visto incredulo ma forse ha preso consapevolezza che stavolta ha esagerato ed è stato carnefice di se stesso", ha spiegato riguardo al figlio. "Gli ho detto devi lasciare il personaggio Corona" che tanta fama e altrettanti problemi gli ha procurato. "Prima - ha spiegato Gabriella - c’era un rapporto di stima reciproca poi lui si è allontanato da me perché secondo lui rappresento la sua coscienza".

