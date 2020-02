CORONAVIRUS, LA QUARANTENA ARRIVA IN RAI. VIALE MAZZINI DISPONE UNA TASK-FORCE AZIENDALE CON TANTO DI MAIL DEDICATA PER FORNIRE UN "COORDINAMENTO GESTIONALE ED EDITORIALE SULL’EMERGENZA CORONAVIRUS". IN PIÙ SERVIRÀ UN'AUTOCERTIFICAZIONE PER AVERE ACCESSO A VIALE MAZZINI: ECCO IL FOGLIO CHE DOVRÀ FIRMARE CHIUNQUE VOGLIA ENTRARE NEL PALAZZO. RESPINTO CHI VIENE DA CODOGNO, HONG KONG, VÒ EUGANEO, THAILANDIA…

dichiarazione rai coronavirus

Marco Antonellis per Dagospia

Mamma Rai non ti dimentica mai e mette in piedi una task-force aziendale con tanto di e-mail dedicata per fornire un "coordinamento gestionale ed editoriale sull’emergenza coronavirus". Oltre all'obbligo, per chi è entrato eventualmente in contatto con un caso positivo, di segnalarlo alle alle autorità sanitarie locali, viale Mazzini stabilisce per coloro che si sono recati in aree a rischio negli ultimi quattordici giorni di segnalarlo "alle autorità sanitarie locali e alla Task Force aziendale" attraverso una mail. Costoro "non potranno accedere ai siti aziendali e sono invitati a restare a casa per un periodo di quattordici giorni dalla data del rientro".

"Tale procedura - dice la Rai - si applica sia a coloro che si sono recati nelle aree a rischio in missione, sia a coloro che vi si sono recati per altre ragioni". Le aree considerate a rischio sono: Cina, Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo, San Fiorano, Vò Euganeo. Inoltre, stesso discorso per chi vuole recarsi in visita a viale Mazzini: bisognerà dichiarare di non essere stati nelle zone a rischio come si può vedere dalla foto allegata.

il cavallo della rai di viale mazzini