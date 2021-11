CORPI CHIATTI, CHIATTONI E TROPPO MAGRI - LAURA CHIATTI SBROCCA CONTRO LE ACCUSE SUL SUO FISICO "TIRATO": "L'ANORESSIA È UNA MALATTIA MOLTO SERIA CHE FORTUNATAMENTE NON HO MAI DOVUTO AFFRONTARE NELLA VITA. È VERGOGNOSO CHE QUESTO NON ENTRI NEI CERVELLI MEDIOCRI DI PERSONE CHE PER INVIDIA ARRIVANO A TOCCARE CERTI TEMI. ME NE FOTTO ALTAMENTE DI CIÒ CHE AL PROSSIMO NON PIACE DI ME" - L'ATTRICE HA AVUTO DELLE INTOLLERANZE ALIMENTARI E SEGUE UNA DIETA SPECIFICA…

Da www.corrieredellosport.it

laura chiatti 8

Laura Chiatti risponde duramente alle provocazioni di alcuni follower. Al centro dell’attenzione è finita una nuova foto dell’attrice, apparsa troppo magra secondo i suoi detrattori.

laura chiatti 6

A scatenare la furia della Chiatti è stata la parola “anoressica”, utilizzata per descrivere il suo stato di forma. “Io non me la prendo rispetto ad un giudizio con il quale non concordo - ha scritto l’attrice in risposta a un follower -, me la prendo perché l'anoressia è una malattia molto seria che fortunatamente non ho mai dovuto affrontare nella vita, ma che molte persone combattono per vincerla”.

Stop agli abusi verbali

laura chiatti 5

“È vergognoso che questo non entri nei cervelli - ha aggiunto -, evidentemente mediocri di persone che per invidia arrivano a toccare questo tema ogni volta, davanti a foto di un personaggio pubblico quale sono, che può essere giudicato ma non verbalmente abusato, ferendo più che altro chi di questa malattia soffre davvero, più che me che sono abituata ad essere criticata e che come puoi vedere, me ne fo*** altamente di ciò che al prossimo non piace di me”. Laura ha dichiarato in passato di avere delle intolleranze alimentari e di seguire una dieta specifica.

