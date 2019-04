IL CORRIERE DEL CAIRO – ACCADE DI TUTTO, DI BRUTTO, MA IL PRINCIPALE ARGOMENTO DI INTERESSE GIORNALISTICO DI LUCIANO FONTANA NELLA SUA VESTE DI DIRETTORE DEL PRIMO QUOTIDIANO ITALIANO È DI CELEBRARE OGNI GIORNO CHE DIO MANDA IN TERRA IL SUO EDITORE URBANETTO CAIRO: SOLO IERI BRILLAVA IN QUATTRO DIVERSI ARTICOLI. MANCO AI TEMPI DI MAO…

"L' intervento di Cairo", "applausi a Cairo", viva Cairo. Non c' è che dire, il Corriere della Sera è davvero il giornale di Urbano Cairo: non solo nel senso che questi ne è l' editore, ma pure il principale argomento di interesse giornalistico. Uno e trino nella sua veste di imprenditore, proprietario e presidente, Cairo compare nell' edizione di ieri in quattro diversi articoli, sempre ovviamente per essere celebrato. A pagina 3 è ospite d' onore "Family Business", la seconda edizione del festival organizzato venerdì dal Corriere al Teatro Grande di Brescia.

A pagina 27 diventa l' uomo che ha "fortemente voluto il progetto "Rcs Academy", pronto a partire con nuovi master di successo. A pagina 44 appare sorridente a mezzo busto, premiato come terzo miglior imprenditore del "capitalismo familiare" in Italia. Infine a pagina 52 veste i panni del presidente del Torino, lanciato con i suoi granata verso l' Europa. Tra una lode, un'ovazione, un riconoscimento e una dichiarazione importante, gli articoli ricordano casualmente: "Presidente e amministratore delegato di Rcs MediaGroup, Urbano Cairo è editore del Corriere". Saggia precisazione: non l' avevamo mica capito.

