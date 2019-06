COS’HANNO IN COMUNE LA PORNOSTAR AMBER LYNN, LA MODELLA RACHEL CLUGSTON E L’ARTISTA FEMMINISTA BETTY TOMPKINS? INSTAGRAM HA CANCELLATO I LORO ACCOUNT SENZA SPECIFICARE PERCHÉ E HANNO PERSO VISIBILITÀ, FOLLOWERS E SOLDI – LE NUOVE LINEE GUIDA SULLA NUDITÀ SONO POCO CHIARE, I PROFILI ELIMINATI SONO IN AUMENTO ED È PARTITA LA PROTESTA DAVANTI ALLA SEDE DEL SOCIAL - INFLUENCER STATE ATTENTE. SE UN GIORNO ZUCKERBERG DECIDESSE DI SPEGNERE TUTTO, COSA FARESTE? – VIDEO + FOTOGALLERY SENZA CENSURA

Dagonews

amber lynn 10

Pornostar, artisti e performer hanno deciso di protestare con un picchetto davanti alla sede di Instagram nella Silicon Valley contro le linee guida del social network sulla nudità. La manifestazione c’è stata mercoledì ed è stata guidata dalla pornostar americana Amber Lynn, ma ha coinvolto vari artisti, attivisti queer e modelli, che ritengono che Instagram abbia ristretto troppo le linee guida e renda molto difficile ripristinare gli account una volta sospesi.

rachel clugston 28

Amber Lynn ha raccontato al Guardian che, ad esempio, due mesi fa le fu chiuso l’account praticamente senza preavviso, e ha perso più di 100mila follower: “Ho inviato varie mail tramite il mio avvocato, e ancora non mi hanno spiegato perché l’hanno fatto. Non ti rispondono, non ti danno l’opportunità di correggere eventuali problemi o anche di dirti cosa ha causato la sospensione, in modo da poterla evitare in futuro”.

betty tompkins

Lynn, con la cancellazione del suo account, ha perso il suo portfolio degli ultimi cinque anni, nonché i video e le foto di suo fratello, che nel frattempo è morto: “C’erano un sacco di cose che non riguardavano solo la mia carriera, ma ricordi personali che ora sono stati persi, solo con il tocco di un interruttore. E a Instagram non importa”.

Secondo Adult Performers Actors Guild, il più grande sindacato dell'industria cinematografica per adulti, Instagram ha rimosso più di 1000 artisti dalla sua piattaforma nel 2019.

amber lynn

"Nella maggior parte dei casi, non si trattava di immagini di nudo. Sembra piuttosto che gli account siano stati chiusi semplicemente a causa del loro status di interpreti per adulti ", ha detto James Felton, il legale del sindacato. 'Gli sforzi per capire i motivi sono stati inutili.'

Ma il problema, come sa chiunque utilizzi i social, non riguarda solo artisti e pornostar. La censura di Facebook e Instagram è una costante in aumento, che secondo Menlo Park è dovuta semplicemente all’aumento parallelo degli utenti.

fuck paintings di betty tompkins

Un altro caso che ha fatto scalpore è stata la chiusura del profilo dell’artista visiva femminista Betty Tompkins, che aveva condiviso un’immagine del suo lavoro del 1969 “F**k Painting #1”. È successo il 26 aprile scorso, e dopo insistenti chiamate del suo staff, l’account è tornato online quattro giorni dopo. Così, improvvisamente e senza che nessuno avvertisse l’artista.

fuck painting 1 opera di betty tompkins

"Non mi ero mai resa conto prima di quanto Instagram fosse incorporato nella mia vita professionale", ha detto la Tompkins. 'Ho iniziato a diventare molto consapevole di quanto tengano sotto controllo ilmondo dell'arte. Qui abbiamo un'entità totalmente non regolamentata, di proprietà privata, che ha un enorme controllo sulla vita degli artisti e sulla possibilità di ottenere un reddito ".

Tompkins ha dovuto combattere la censura in tutto il mondo per la sua arte, ma afferma che la battaglia su Instagram è stata la più difficile. "Le politiche di Instagram sono totalmente opache, non ho idea di come siano applicate", ha affermato ancora Tompkins.

rachel clugston 14

Rachel Clugston invece è una modella con più di 37mila followers, che sostiene che Instagram le abbia sospeso l’account dopo la pubblicazione di un messaggio osceno che aveva ricevuto da un fotografo. Per ripristinare il profilo ci sono voluti 20 giorni, con un danno molto consistente per la modella: “ho perso almeno 7 occasioni di lavoro e migliaia di dollari. Ho imparato che Instagram ha così tanto controllo sulla mia vita e sul mio benessere e su come mi guadagno da vivere. Se non mi avessero riattivato il profilo sarei stata letteralmente senzatetto”.

betty tompkins e i fuck paintings

Ma come mai le regole di Instagram da qualche mese a questa parte sono – o sembrano – più rigide? Gli utenti incolpano (anche) le nuove leggi sul traffico sessuale online (cosiddette Fosta e Sesta). In base alla nuova legislazione americana le piattaforme possono essere citate come responsabili di eventuali contenuti che mostrano o incentivano il traffico sessuale su internet. Ma Instagram smentisce che queste norme abbiano influenzato la rimozione degli account.

A-morale della favola: se il vostro reddito si basa solo su Instagram, care e cari influencer, fate attenzione e ricordate che Facebook è un’azienda privata. Se un giorno decidesse di spegnere tutto e staccarvi la spina, cosa fareste?

