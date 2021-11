COSA BOLLE IN PENTOLA PER SANREMO? CANDELA: AMADEUS VUOLE PORTARE IN GARA MASSIMO RANIERI E GIANNI MORANDI - IL 15 DICEMBRE SU RAI1 IL CONDUTTORE SVELERÀ LE CARTE RENDENDO NOTI I NOMI DEI 24 BIG IN GARA (DUE IN ARRIVO DA SANREMO GIOVANI)…

Giuseppe Candela per Dagospia

morandi ranieri 5

L'annuncio ufficiale del tris a Sanremo di Amadeus, nei panni di conduttore e direttore artistico, era arrivato lo scorso 5 agosto direttamente al Tg1. Da quel giorno Amedeo Umberto Rita Sebastiani, questo il suo vero nome, non ha rilasciato nessuna intervista a settimanali, quotidiani o siti. Silenzio assoluto, mossa di comunicazione precisa e voluta.

Si lavora in silenzio, tra le fake news circolanti e le difficoltà organizzative. Ma cosa bolla in pentola? Cosa si nasconde dietro questo silenzio? Il 15 dicembre su Rai1 Amadeus svelerà le carte rendendo noti i nomi dei 24 big in gara (due in arrivo da Sanremo Giovani). E qui sarebbero in arrivo grandi sorprese, stando alle nostre fonti potrebbe sbarcare a Sanremo 2022 Massimo Ranieri. La vera notizia? Massimo Ranieri in gara.

morandi ranieri

Ancora lontani dalle certezze ma molto più di una semplice indiscrezione. Cantante, attore, conduttore, regista teatrale: 70 anni e un curriculum infinito. Con sei partecipazioni al Festival e un primo posto con Perdere l'amore nel 1988. Una settima partecipazione, se confermata, che arriverebbe a venticinque dalla sua ultima presenza in gara (nel 1997 con Ti parlerò d'amore).

Un colpo a sorpresa, con un vero artista. Senza capricci e con la voglia di mettersi in gioco. All'Ariston era apparso l'ultima volta come ospite nel 2020 duettando con Tiziano Ferro sulle note di Perdere l'amore. E non sarebbe finita qui.

MORANDI RANIERI 4

Secondo il sito Tvblog in gara potrebbe esserci anche un altro nome di peso: Gianni Morandi, cinquanta anni dopo la sua prima partecipazione. Ipotesi che siamo in grado di confermare, anche in questo caso lontani da certezze e ufficialità. Amadeus porterà in gara Massimo Ranieri e Gianni Morandi? Una mossa che avrebbe il sapore di un regalo per gli italiani pazzi di Sanremo (post pandemia). Riusciranno questi due colpacci?

MORANDI RANIERI 1 MORANDI RANIERI 9