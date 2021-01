COSA CI FACEVA CAN YAMAN A ROMA? L’ATTORE TURCO E’ TORNATO IN PIENA PANDEMIA E HA INCONTRATO ALL’HOTEL EDEN PER LA PRIMA VOLTA DI PERSONA L’AD E PRODUTTORE DELLA "LUX VIDE" LUCA BERNABEI E LA MOGLIE PAOLA. CAN YAMAN SARA’ INFATTI IL PROTAGONISTA DELLA SERIE SANDOKAN TARGATA “LUX VIDE” – IL VIDEO DELL’ARRIVO A FIUMICINO...

Dagonews

can yaman luca bernabei

All’Hotel Eden di Roma si sono incontrati per la prima volta di persona il protagonista della nuova produzione internazionale targata Lux Vide “Sandokan” Can Yaman e l’amministratore delegato e produttore della società Luca Bernabei e la moglie Paola Bernabei, per dare il via ufficialmente allo sviluppo del progetto.

La serie, scritta da Alessandro Sermoneta (Diavoli, Purchè finisca bene) e Davide Lantieri (Odio l’Estate, I delitti del Barlume), sarà liberamente adattata dai romanzi di Salgari, re-immaginando il mondo de Le Tigri di Mompracem in in chiave moderna e dando maggiore spazio al punto di vista femminile di coraggiose eroine come “La Perla di Labuan” Lady Marianna.

can yaman luca bernabei Paola Bernabei

La prima stagione, prodotta da Luca Bernabei, è attualmente in sviluppo per 8 episodi da 50 minuti ed ha già suscitato l’interesse dei maggiori broadcaster nazionali, internazionali e delle principali piattaforme. L’inizio delle riprese, fra i grandi studi Lux Vide di Formello ed esotiche location internazionali, è previsto per l’estate 2021.

CAN YAMAN A NAPOLI CAN YAMAN can yaman CAN YAMAN can yaman CAN YAMAN CAN YAMAN SULLA COPERTINA DI CHI can yaman sandokan