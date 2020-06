COSA FA LORENZETTO DI NOTTE? FA LE PULCI AI GIORNALI! TITOLO DEL “FATTO” PER UN’INTERVISTA A VITTORIO STORARO: “SONO SOLO CINEMATOGRAFO. CONTRO ALLEN SOLO IMBECILLI”. DOPO TOLO TOLO, SOLO SOLO - TITOLO SULL’OSSERVATORE ROMANO: “IL VIRUS MINACCIA I CAMPI PROFUGHI”. OCCHIELLO: “NEI RIFUGIATI E NEGLI SFOLLATI È PRESENTE GESÙ”. È PRESENTE IL COVID-19 O È PRESENTE GESÙ? TITOLO DALLA PRIMA PAGINA DI AVVENIRE: "IL GOVERNO BALLA SU ALITALIA". LE SOLITE TURBOLENZE.

“Pulci di notte” di Stefano Lorenzetto da “Anteprima.

La spremuta dei giornali di Giorgio Dell’Arti”

e pubblicato da “Italia Oggi”

(http://www.stefanolorenzetto.it/telex.htm)

gabriele muccino 3

La Repubblica intervista Gabriele Muccino sul suo nuovo film. «Gli anni più belli sembra pensato per l’estate», osserva il giornalista. E il regista, di rimando: «Sì. Intanto è un film molto estivo». Cocorito non avrebbe saputo rispondere con più fantasia. Stabilito dunque senza ombra di dubbio che non si tratta di un’opera autunnale, nelle ultime righe Muccino chiosa: «Spero che il film riesca a camminare fino a settembre». In effetti il 22 di quel mese termina l’estate.

***

«Ligia Turetta. Morta a 44 anni», recita la didascalia del Corriere della Sera, posta sotto la foto di una donna dall’aspetto giovanile. Trattasi della quinta vittima da coronavirus registrata a Vo’ Euganeo. Nel testo si scopre però che la signora di anni ne aveva 64. Un refuso? No. È che sembrava ieri quando «Ligia Turetta mangiava la torta di crema e frutta che i figli avevano ordinato in pasticceria per festeggiare il 44esimo anniversario di matrimonio con il marito Silvio». Da ieri a oggi, un salto di 20 anni.

vittorio storaro foto di bacco

***

Gabriele Carrer sulla Verità: «La domanda del New York Times sorge quasi spontanamente dopo che tra lunedì e martedì, nella notte, soldati indiani e cinesi si sono affrontati, disarmati». A parte lo «spontanamente», tra lunedì e martedì non poteva che essere notte.

***

Titolo in prima pagina sull’Osservatore Romano: «Il virus minaccia i campi profughi». Occhiello: «Nei rifugiati e negli sfollati è presente Gesù ricorda il Santo Padre in un tweet». L’ambiguo collegamento fra le due righe suscita un interrogativo: è presente il Covid-19 o è presente Gesù?

***

CHECCO ZALONE - TOLO TOLO

Titolo del Fatto Quotidiano per un’intervista a Vittorio Storaro, direttore della fotografia in film di grande successo: «“Sono solo cinematografo. Contro Allen solo imbecilli”». Dopo Tolo Tolo, solo solo.

***

Francesco Alberoni sul Giornale: «Gli occidentali, indeboliti e sconfitti, anziché ribellarsi e combattere si accusano di tutti i mali del modo. È un modo di pensare nelle fondamenta dell’edificio occidentale». C’è modo e modo anche di scrivere.

***

Titolo dalla prima pagina di Avvenire: «Il governo balla su Alitalia». Le solite turbolenze.

storaro bertolucci

ALITALIA alberoni

CHECCO ZALONE - TOLO TOLO papa francesco CHECCO ZALONE - TOLO TOLO