“Pulci di notte” di Stefano Lorenzetto da “Anteprima. La spremuta dei giornali di Giorgio Dell’Arti” e pubblicato da “Italia Oggi” (http://www.stefanolorenzetto.it/telex.htm)

Riferisce La Repubblica che il presidente della Conferenza episcopale italiana, cardinale Gualtiero Bassetti, ha salutato così il ritorno dei fedeli nelle chiese dopo i tre mesi di stop alle messe a causa della pandemia: «Non c’è dubbio, il Signore è tornato in mezzo a noi». Il Signore se n’era andato? È una novità assoluta. Forse sua eminenza non ha prestato attenzione al Vangelo letto nelle chiese proprio domenica scorsa, che riportava le ultime parole di Gesù: «Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo» (Matteo 28, 20).

migranti

Si apprende dal Corriere della Sera che i 60.000 volontari della Protezione civile arruolati dal governo per controllare i luoghi a rischio di assembramento ed evitare la diffusione del Covid-19 «indosseranno un fratino con la scritta “assistenti civici”». Che cosa sarà il fratino? Dovendo escludere il ragazzo che si avvia a diventare frate, di scarsa portabilità, non resta che ipotizzare una dizione burocratica per designare la casacca o pettorina. Ma allora perché non scrivere che indosseranno una pettorina?

Titolo dalla Verità: «Agrigento, 400 migranti scaricati a due passi dalla riva». Questi maledetti adesso camminano pure sulle acque.

ryanair 1

Titolo da Libero: «Assumono 60mila vigilianti per aumentare gli assembramenti». Saranno devoti di san Vigilio?

Titolo dalla prima pagina dell’Eco di Bergamo: «Vacanze, volano le seconde case. E Ryanair riparte». Economy class nel tinello.

alesina

L’economista Alberto Alesina, morto prematuramente, era un grande. Ma vederlo fotografato a tutta pagina su Repubblica assiso in poltrona nel suo abito gessato, i pantaloni senza risvolto con l’orlo destro scucito, la stoffa che fuoriesce cadendo sul tallone e le scarpe con le punte rinforzate per difendere le suole dall’usura, me lo ha reso un gigante.

