“Pulci di notte” di Stefano Lorenzetto da “Anteprima. La spremuta dei giornali di Giorgio Dell’Arti”, pubblicato anche da “Italia Oggi” (http://www.stefanolorenzetto.it/telex.htm)

WALTER TOBAGI

L’articolo con cui Ezio Mauro ricorda su Repubblica il collega Walter Tobagi reca questo sommario: «Milano, quarant’anni fa: le Brigate rosse alzano il tiro. Uccidono il giornalista del “Corriere della sera”. Per i terroristi era diventato il simbolo della libertà di stampa». Più che altro il tiro andrebbe corretto: ad assassinare Tobagi non furono le Br, bensì la Brigata XXVIII Marzo.

Stefano Lorenzetto

Titolo per un intervento di Emma Bonino sulla prima pagina della Stampa: «Il potere di Ursula, Angela e Christine. Europa è donna, il Belpaese ancora no». Essendo sostantivo maschile, non gli resta che farsi operare a Casablanca.

WALTER TOBAGI

Luca Telese sulla Verità: «Pasqualino Monti, presidente dell’autorità portuale di Palermo, ha appena terremotato i cantieri siciliani». La Valle del Belice, memore e riconoscente, pose.

URSULA VON DER LEYEN ANGELA MERKEL

Sul «motivo per cui i virus compaiono in autunno e inverno e scompaiono in primavera ed estate» duettano i giornalisti Paolo Viana e Antonio Gaspari su Avvenire. Il primo fa presente che il fenomeno «è largamente discusso dagli scienziati a livello mondiale». Il secondo osserva che «se l’ipotesi è esatta, l’epidemia causata dal nuovo coronavirus, al pari della Sars e dell’influenza, dovrebbe svanire in coincidenza con l’aumento della concentrazione di ozono nel corso della stagione estiva». L’attuale stagione climatica in India è calda e afosa (temperature medie di maggio a New Delhi: minima 26 gradi, massima 40), eppure il Paese asiatico figura al decimo posto nella classifica mondiale dei contagi da Covid-19. Come si spiega?

Gualtieri Conte

Il Fatto Quotidiano parla di Fca e dei finanziamenti garantiti chiesti allo Stato. Un titolino recita: «Un prestito da 6,3 miliardi e il paradiso». Che vorrà dire? Si deve presumere che il riferimento sia alla sede legale in Olanda, noto paradiso fiscale. Ma, scritta così, appare come un’ulteriore pretesa eccessiva. Nemmeno il premier Conte può dare il lasciapassare per il Regno dei Cieli.

JOHN ELKANN MAURIZIO MOLINARI

Sempre dal Fatto Quotidiano. Didascalia: «A sinistra, il ministro dell’Economia Gualtieri. Sotto, John Elkann». In realtà il presidente di Fca è a destra. Sotto sotto un’allusione?

ANDREA BOCELLI DONA IL PLASMA

Da un titolo di prima pagina del Foglio: «Il ministro dell’Economia, anticipa al Foglio il “piano di riforme” che l’Italia presenterà in Europa». Probabilmente contempla anche la riforma dell’uso della virgola fra soggetto e predicato verbale.

Titolo dal Giornale: «Bocelli confessione choc: “Ho avuto il Covid”». Meno male, credevamo l’Aids.