COSA FANNO MAHMOOD E BLANCO SE VINCONO SANREMO? SI SPOSANO? – I DUE, MOMENTANEAMENTE IN TESTA ALLA CLASSIFICA, SI PRESENTANO UBRIACHI MARCI ALLE INTERVISTE – “HO BRINDATO UN PO’, ALL’INIZIO MI STAVO CAGANDO ADDOSSO”, AMMETTE MAHMOOD. E BLANCO: “ME LA SONO SCIALLATA, DICIAMO" – VIDEO

Cala il sipario sulla prima serata del Festival di Sanremo 2022 e in testa alla classifica c'è uno che la kermesse dell'Ariston la ha già vinta, ossia Mahmood, che questa volta si è presentato in coppia insieme a Blanco.

E a tarda sera, ecco che i due vengono intercettati dalle telecamere di Corriere.it. Peccato che con discreta approssimazione abbiano alzato un po' il gomito per celebrare questo primo successo (assolutamente legittimo, anzi... corretto). E lo confermano i due diretti interessati. Come state? "Bene bene molto bene", spiega Mahmood con fare un poco strano. "Ve lo aspettavate?", "No no...". "Questa complicità...".

Ed ecco che a questo punto Mahmood, ridanciano, confessa: "Eh, come dire in parole semplici... rido perché ho brindato un po'", ammette. "Lui invece ha giocato alla Playstation?". E Blanco: "Sì, ho giocato alla Playstation, me la sono sciallata, diciamo".

L'intervistatore ricorda: "Davanti al pubblico finalmente...". "Quello sì eh, davanti al pubblico, una grandissima emozione. Prima di salire avevamo il mood oratorio... felicioni, come fossimo due bambini. È stato bello", replica Blanco con frase un poco avventurosa. "Io mi stavo un attimino cag*** all'inizio. Quindi ho...", conclude Mahmood. Buonanotte...

