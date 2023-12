COSA FARANNO I JALISSE DOPO LA BOCCIATURA NUMERO 27 A SANREMO? VISTO CHE HANNO GIA’ SCRITTO A MATTARELLA, AL DUO ORA NON RESTA CHE PROVARE COL PAPA O CANDIDARSI COME DIRETTORI ARTISTICI. LORO NON HANNO ALCUNA INTENZIONE DI MOLLARE: “27 NO! CADI, TI SBUCCI IL GINOCCHIO, TI RIALZI TOGLIENDO LA POLVERE E RIPARTI“ (AUGURI) - ARISA, MA CHE TE FREGA: “E INVECE ME NE FREGA PARECCHIO”. LA DELUSIONE DELLA CANTANTE E DI MICHELE BRAVI CHE SI FA CONSOLARE DA UN’AMICA (VIDEO) – BOCCIATI ANCHE PATTY PRAVO, ALAN SORRENTI E GLI ZERO ASSOLUTO – VIDEO

oddio no quel cucciolo di Michele Bravi ????? pic.twitter.com/8CDxOEVdI7 — vals; ? lil jolie era ? (@piccoliboati_) December 3, 2023

Tra gli artisti scartati, che non parteciperanno al Festival di Sanremo, c’è Arisa, che poco prima dell’annuncio di Amadeus al TG1 aveva messo una storia con le dita incrociate, che ha prontamente rimosso appena ha scoperto che non rientrava nel cast. Una delusione che è proseguita nelle ore successive: la giurata di The Voice Kids ha postato la frase “E invece me ne frega parecchio“, che sembra riferirsi proprio all’esclusione dalla gara.

Niente da fare nemmeno per Michele Bravi, che ha postato sui social un video in cui, al termine della lista dei big, si faceva consolare da un’amica sulle note di All by myself.

I Jalisse, scartati per il 27esimo anno di seguito dalla vittoria con Fiumi di Parole, hanno invece postato una loro foto sorridenti, con la didascalia: “27 no! Cadi dalla bici, ti sbucci il ginocchio, ti rialzi togliendo la polvere e riparti“. No di Amadeus anche per Ermal Meta, che soltanto qualche giorno fa aveva annunciato a Viva Rai2!, da Fiorello, l’invio di un suo brano per partecipare. Nessuna reazione da parte del cantante, così come ha fatto Marcella Bella, che ha preferito promuovere via social il firmacopie di Etnea, il suo nuovo album.

Atteggiamento elegante anche da parte di Alexia che, pur non essendo stata selezionata, ha abbracciato Amadeus da Fiorello e, intuendo le varie proteste, gli ha detto (come svelato dallo showman siciliano): “Non vorrei essere nei tuoi panni“.

Era nella shortlist, come vi avevamo anticipato ma non ce l’ha fatta, Patty Pravo. Niente da fare nemmeno per Bresh e, pare, Tedua.

Tra gli esclusi, come riportato da Il Messaggero, ci sarebbero poi Al Bano, che avrebbe potuto festeggiare i 40 anni dall’unica vittoria nella kermesse avvenuta nel 1984 con Ci Sarà, Francesco Gabbani, Malika Ayane, Alan Sorrenti con i Calibro 35 e, per finire, gli Zero Assoluto (con un brano scritto da Franco126).

