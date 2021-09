Dagonews

MARCELL JACOBS SULLA COPERTINA DI SETTE

Una lunga intervista di copertina del vicedirettore Massimo Gramellini su “Sette”, il supplemento del “Corriere della Sera” diretto dalla vicedirettrice (nel colofon “vicedirettore”) Barbara Stefanelli. Quindi un lungo servizio, già programmato, che esce domani sul supplemento economia intitolato: “Marcell Jacobs, dietro l’oro olimpico c’è un segreto: la filiera italiana di Microgate”.

Cos’è tutto questo libero interesse del “Corriere della Sera” per il campione olimpico del 100 metri Marcell Jacobs? Semplice, l’atleta, personaggio del momento che mai si è interessato di problematiche femministe di genere, politically correct e dintorni, era stato invitato per la sua popolarità a inaugurare “Il tempo delle donne”, la kermesse femminista in borsetta griffata, organizzata alla Triennale di Milano, della quale è madrina (o padrina) la vicedirettrice (o vicedirettore, come da colofon) del “Corriere della Sera”, Barbara Stefanelli.

MARCELL JACOBS SUL CORRIERE DELLA SERA

Solo che Jacobs, alla fine, deve aver pensato: perché mi invitano? Cosa c’entro io con le varie Murgia, studi di genere, Lgbt e il mondo del fashion? Così, da par suo, se l’è svignata più veloce della luce e ha dato forfait. A sostituirlo, al capezzale delle donne in Triennale, è giunto il solito cantautore apolide Mika, così amato dalla vicedirettrice. Jacobs non è stata l’unica defezione. Anche il ministro/la ministra Messa ecc…