COSA C'E' DIETRO LA CACCIATA DEL MAESTRO ANGELO MADONIA DA "BALLANDO" – IL BALLERINO, CHE COME DAGO DIXIT PARE SI SIA MOLLATO CON SONIA BRUGANELLI, PARLA DELLA LITE CON SELVAGGIA: "IO SONO UN PROFESSIONISTA DELLA DANZA, LEI È CINTURA NERA DI COMUNICAZIONE, HO PERSO CON LEI" – MA HANNO PESATO ANCHE I DISSAPORI CON FEDERICA PELLEGRINI: TRA I DUE NON E' MAI SCATTATO IL FEELING SULLA PISTA E L'EX NUOTATRICE HA PROVATO "IMBARAZZO E DISAGIO" DAVANTI ALLE DISCUSSIONI DEL BALLERINO CON LA GIURIA…

Angelo Madonia è stato fatto fuori da Ballando con le stelle. Decisiva una lite con Selvaggia Lucarelli. E in un’intervista al Corriere della Sera dice di avere il rammarico «di non aver protetto Federica Pellegrini». Mentre le sue discussioni con la giuria legate al rapporto con Sonia Bruganelli, ex di Paolo Bonolis, hanno portato «imbarazzo e disagio» alla sua partner nello show. La decisione di viale Mazzini, spiega Madonia, è stata «una doccia fredda». Dice di non essere stato «bravo a gestire certe cose. Io sono un professionista della danza, non della comunicazione».

Le provocazioni

Madonia dice di essersi ribellato perché «sono stato sempre argomento solo del mio privato, anche se in modo scherzoso. Non ho più sopportato certe provocazioni». Anche se con l’ex campionessa di nuoto «non ci sono stati problemi. Il tango finale di sabato scorso è andato benissimo».

Sul licenziamento è diplomatico: «Non so se è un provvedimento giusto per la mia condotta, ma lo accetto da persona responsabile. Sicuramente mi dispiace. Ma è giusto che chi deve proteggere il programma, lo faccia come ritiene più opportuno». Poi rende omaggio a Selvaggia Lucarelli: «Io le riconfermerei il contratto per vent’anni. Lei porta sapore al programma. È cintura nera di comunicazione e io ho perso con lei».

Sull’attenzione mediatica per lui e Bruganelli aggiunge: «Pensavo ci sarebbe stato più rispetto per la sfera familiare. Pensavo che “Ballando” fosse il luogo dove si poteva parlare d’altro». Ma secondo lui non sarebbe stato diverso se Sonia non fosse stata concorrente: «No, non lo credo. Se uno sta vivendo un periodo di innamoramento e anche di difficoltà, non importa se la persona che ami sia presente vicino a te. È comunque nei tuoi pensieri. La responsabilità è solo mia». Sabato però guarderà la puntata da casa: «Certo. Ci sarà anche il ripescaggio di Sonia, non mi perdo la puntata».

