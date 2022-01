COSA C’E’ DIETRO LA CRISI TRA "DAMIANO DEI MANESKIN E GIORGIA SOLERI? COME DAGO-RIVELATO IL FRONTMAN DELLA BAND ROMANA E L'INFLUENCER CHE FANNO COPPIA DAL 2017 SONO AI FERRI CORTI. SUI SOCIAL SONO USCITI VECCHI POST IN CUI LA SOLERI USAVA FRASI RAZZISTE. UN COMPORTAMENTO CHE DANNEGGEREBBE L'IMMAGINE SOPRATTUTTO INTERNAZIONALE DEL GRUPPO. LE SCUSE DELLA RAGAZZA…

Damiano David dei Maneskin e la fidanzata Giorgia Soleri sono in crisi? Il dubbio si insinua dopo l’indiscrezione riportata da Dagospia secondo cui la coppia, affiatatissima dal 2017, starebbe attraversando un momento no. Il motivo sarebbe da ricercare nel comportamento dell’influencer, poco gradito a livello internazionale e, come tale, potenzialmente dannoso per la popolarità del gruppo vincitore del Eurovision Song Contest 2021.

“Nonostante abbiano appena preso casa insieme, negli ambienti discografici gira voce che ci sia aria di crisi tra Damiano David, leader dei Maneskin,e la compagna Giorgia Soleri” si legge su Dago: “Si dice che soprattutto a livello internazionale, le uscite di lei non siano molto apprezzate e danneggerebbero la carriera del gruppo…”.

Verità o solo supposizioni? Al momento i diretti interessati non hanno commentato il gossip che li riguarda. Quando si è trattato di un altro rumors, quello su un flirt poi assicurato come inesistente tra Damiano e Belen, lo stesso cantante aveva pubblicamente zittito le voci, gesto che chissà non possa anche in questo caso tornare per negare ogni illazione.

Le scuse di Giorgia Soleri per le frasi razziste

“Sono usciti alcuni screen di vecchi post in cui usavo slur razzisti o facevo appropriazione culturale. Sono post di social o profili diversi da questo, e sono passati circa 6/7 anni, quindi è probabile che la maggior parte di voi non ne sia a conoscenza”: così Giorgia Soleri si è detta dispiaciuta per il caos suscitato da alcune frasi razziste che in passato ha condiviso attraverso i sui suoi profili social. Le osservazioni che hanno causato la bufera attorno al nome dell’influencer risalirebbero a circa 6 o 7 anni fa e ironizzavano in un modo da cui la compagna di Damiano dei Maneskin ha preso le distanze scusandosi per aver trascurato, allora, la sensibilità di molti.

