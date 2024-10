COSA SA CATERINA BALIVO SUL FUTURO TELEVISIVO DI BARBARA D’URSO? – LA CONDUTTRICE DEL PROGRAMMA DI RAI1 “LA VOLTA BUONA” SI È LANCIATA IN UNA PREVISIONE AZZARDATISSIMA: “LA D’URSO SEMBRA STIA PROGETTANDO IL RITORNO IN VIDEO CON UN PROGRAMMA TUTTO SUO SU RAI1, MA PRIMA DI QUESTO POTREBBE PASSARE DAL PALCO DELL’ARISTON” – SARÀ UNA COINCIDENZA CHE LA VOCE SUL FUTURO TRABALLANTE DI BARBARIE ARRIVI PROPRIO DAL PROGRAMMA IN CUI LAVORA IVAN RONCALLI, L’EX BRACCIO DESTRO DI CARMELITA? AH, NON SAPERLO…

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

Del futuro televisivo di Barbara D’Urso non vi è notizia, figuriamoci sul ‘dove’ la conduttrice potrebbe o vorrebbe accasarsi. Eppure la Rai torna sempre a rimbalzare quando di mezzo c’è l’ormai ex volto Mediaset, che nell’anno in corso vanta appena due partecipazioni sul piccolo schermo, entrambe su Rai 1: Domenica In e di recente Ballando con le Stelle.

Il nome di Carmelita si inserisce ora tra i tanti rumors sulle papabili partner femminili di Carlo Conti al Festival di Sanremo 2025. Notizia rilanciata oggi da La Volta Buona di Caterina Balivo, che però si è spinta oltre, forse troppo: «La D’Urso sembra stia progettando il ritorno in video con un programma tutto suo proprio su Rai 1, ma prima di questo la conduttrice potrebbe passare dal palco più importante della Rai, quello dell’Ariston».

La notizia, più che Sanremo (ogni anno ormai chiunque viene messo nel toto nomi), è il programma su Rai 1 a cui la D’Urso starebbe lavorando per tornare in TV. Ci sorprende che un’informazione del genere, tra l’altro non confermata, arrivi ‘dal nulla’ (nessuno ne stava ormai più parlando) proprio sulla rete in questione, per giunta dopo le smentite nei mesi scorsi della stessa azienda in merito ad un coinvolgimento della conduttrice in Rai.

Del clamoroso progetto pensato per portare la D’Urso su Rai 1 vi avevamo dato conto tempo fa. Un desiderio, più che una concreta realtà, che parrebbe destinato a restare tale, al punto che la Rai si era impegnata ad una doppia smentita, anche esagerata, tradendo evidentemente preoccupazione per le conseguenze di un’operazione del genere.

Da quel momento tutto tace, nonostante l’ospitata a Ballando, fin quando oggi a Rai 1 non hanno parlato della D’Urso prossima a Rai 1. Ci sembra persino paradossale.

