A COSA SERVE UN PARTNER SE PUOI AVERE UN CUSCINO CON L'AUGELLO? - BARBARA COSTA: “BASTANO POCHE DECINE DI EURO, AL MASSIMO 200 SE LO VUOLE EXTRA PERSONALIZZATO. MOLTE SINGLE LO TENGONO IN CASA E LO ‘USANO’ A MO’ DI SURROGATO UMANO. E VE LO DICO SUBITO: CI SCOPANO! - È UNA FORMA DI FETICISMO? SICURO, CHE LO È, MA RINTRACCIARNE QUALCUNA CHE NE PARLI È ILLUSIONE. CHI VUOI ABBIA IL CORAGGIO DI CONFESSARE CHE PASSA SERE E NOTTI AVVINGHIATA A UN UOMO FINTO?

Barbara Costa per Dagospia

cuscino fidanzata 1

Un fidanzato non è mai stato così comodo. Un fidanzato perfetto. Perché lui sì che sa accoglierti, la sera, quando torni a casa, dopo un’assillante giornata di rogne e lavoro. Lui sì, che ti coccola, sul divano, mentre guardi quello che decidi tu. Lui è la spalla su cui poggi la testa. Lui non ti fa domande, ed è lì, per te, sempre, e senza pretese. Quando non lo sopporti più, e non lo vuoi vedere più, si chiude, zitto zitto, dentro un armadio, e occupa pure poco spazio. Lui è il tuo uomo ideale, lui è il tuo fidanzato… cuscino!

Ma quale metaverso, sesso virtuale, e diavolerie simili, a chi non vuole un partner in carne e ossa bastano poche decine di euro, al massimo 200 se lo vuole extra personalizzato. Un uomo cuscino è un cuscino, appunto, a forma di uomo, di tronco di uomo, che, a quanto pare, molte insospettabilissime single si tengono in casa e "usano" a mo’ di surrogato umano. Ve lo dico subito: ci sc*pano! ci sc*pano! certo che ci sc*pano! Negli e-store sono per decenza in evidenza quelli senza pene, quelli che sono mezzi tronchi umani, morbidissimi, palestratissimi, e con un braccio solo, e una mano sola, perché quello che sono chiamati a fare è "fare" da sostituto al mezzo tronco, spalla, braccio, e mano di un uomo vero.

cuscino tette reggiseno

È una forma di feticismo? Sicuro, che lo è, ma rintracciarne qualcuna che ne parli è illusione. Chi vuoi abbia il coraggio di confessare che passa sere e notti avvinghiata a un uomo finto????? Negli e-store, tra i commenti delle acquirenti (che non sono pochi, prova del successo commerciale dell’uomo-cuscino) ne ho stanata solo una che ha scritto la verità, e cioè che sì, lei è più che soddisfatta dell’acquisto, ma che non sopporta assolutamente le sopracciglia alzate, le domande curiose e le seguenti risate che chi capita in casa sua le fa riguardo a quel "tipo" di cuscino semi rivestito da uomo assiso sul divano. E vi rimane offesa…

cuscino teddy corpo uomo (3)

Tutto il resto dei commenti sono un mucchio di post spergiuranti d’aver comprato l’uomo-cuscino per “mia cognata, mia cugina, la zia zitella”, o per scherzacci da addio al nubilato. Menzogne. Tra un sincerissimo acquisto per una sexy festa, gli altri coprono il sesso – finanche omosessuale – che con questi "pezzi" ci si fa, immaginandoseli più concreti possibili, persone viventi, non noiose, e senza difetti.

Ho finora detto del fidanzato-cuscino, ma ovviamente non manca il corrispettivo femminile, cioè la fidanzata, cuscino, morbidosa, immancabilmente gnocca, anche se con mezzo sedere e una sola tetta. Te la vendono munita di buco di f*ga (se pelosa lo scegli tu) nel modello tronco intero, e alcuni con kit completo di mutandine e reggiseno. Non capisco per quale ragione la fidanzata-cuscino modello lesbica, stereotipata a femmina mascolinizzata, costi più dell’equivalente etero.

cuscino fidanzata 2

Menzioni a parte per i cuscini che se ne fregano del corpo e hanno solo l’essenziale per onanisticamente sc*pacchiare, e sono i cuscini con pene e testicoli, pelosi (e esiste solo la versione con pene oversize eccitato, altro non ho trovato) e i cuscini con tetta singola o paio classico. Ci sono poi i cuscini-sedere, ovvero i cuscini dove sì, volendo ci puoi pure poggiare le natiche, e però sono stati ideati per scopo differente: sono cuscini a forma di c*lo su cui (e proprio non lo sapevo) a chi li acquista piace poggiarci la testa.

Sul c*lo, in mezzo alle natiche, ma esiste pure il modello con buco cioè con l’ano, e questi cuscini-c*lo sono all-sex, presi e usati sia da donne che da uomini, al di là del loro orientamento sessuale. Per i feticisti particolarmente pretenziosi ecco il cuscino-ginocchia, due cosce di donna in ginocchio, su cui abbandonarsi. E per i sofferenti di cervicale, maschi e femmine, il cuscino anti cervicale a forma di pene. Colore a scelta.

cuscino pene per il collo

Se per le coppie ancora in carne e ossa c’è il cuscino che permette di stendere il braccio comodamente non mancando di tenere la vostra lei, il vostro lui, abbracciato, e è un cuscino con un tunnel sotto, dove far "passare" il braccio, per le single più incallite c’è non il cuscino, ma l’uomo, tutto, intero, peluche, da mettere nel letto con voi. In questo caso siamo all’intreccio tra due feticismi, il "plushie", slang indicante la "plushofilia", l’attrazione sessuale (e conseguente sfogo) verso i peluche (feticismo su cui il porno, e con ardore il giapponese, ci si è buttato da tempo, con pornostar che sc*pano e si fanno sc*pare da maxi peluche a cui appongono maxi vibratori, e peluche anche al centro di orge al femminile, e che dire degli show fatti tra peluche e pornostar…?

cuscino sedere (2)

Noi abbiamo fatto scuola, negli anni '80, con Cicciolina che faceva venir giù i teatri quando, sul palco, "giocava" coi suoi peluche e ne aveva uno, più grosso degli altri, con "protesi" vigorosa, con cui poteva solo mimare l’ingresso in vagina, pena… il carcere!), e il "furry", coloro che godono facendo sesso travestiti da peluche. E come il peluche con cui mamma ti lasciava dormire da piccola, esistono in commercio cuscini teddy enormi, alti 1,80, con misure maschie umane, ma testa da orso. Pene non per forza incluso.

Te lo stendi accanto a te, nel tuo letto, matrimoniale, e fai finta che sia il tuo lui. Ops!, chiedo venia, non fai finta, nooooooo, perché chi se lo prende lo feticizza quale partner il più reale. Ma sono manichini! Cuciti a mano. E ci sono altresì pupazzoni senza testa animale, ma umana.

cuscino fidanzata gambe gonna

Con gente che se li compra e, prima di metterseli nel letto, li fa sedere a tavola con loro, mentre cenano! Ci parlano! Felici. Non mancano cuscini a forma di pene ben più grossi di un pene comune, e che puoi personalizzare con nome del tuo lui, ex, o star di cui ti sei innamorata/o, persino farci incidere la foto del viso che ti pare. Per i feticisti zoofili, cuscini a c*lo di animale.

