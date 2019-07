A COSA SERVE IL PORNO SE C’E’ “TEMPTATION ISLAND”? - PORNHUB REGISTRA CALI DI ACCESSI, OGNI LUNEDÌ, POCO PRIMA DELL’INIZIO DELLA PUNTATA PER TOCCARE UN PICCO A RIBASSO DURANTE LA MESSA IN ONDA E POI TORNARE LENTAMENTE AL LIVELLO MEDIO REGISTRATO SOLO ALLA FINE DELLO SHOW MEDIASET - ECCO I DATI...

TEMPTATION ISLAND - PORNHUB

In occasione dell’ultima puntata di Temptation Island abbiamo deciso di analizzare insieme a Rolling Stone Italia i dati legati al programma estivo di punta delle reti Mediaset. La trasmissione – giunta alla sua 7a edizione – ha infatti registrato ascolti altissimi, tenendo incollati alla tv ogni lunedì sera milioni di telespettatori. Anche quest’anno 6 coppie hanno messo alla prova il loro amore cercando di resistere a tentatori e tentatrici, e i nostri affezionati visitatori hanno messo da parte Pornhub per qualche ora pur di seguirli.

Nel grafico qui sopra troviamo la fluttuazione di traffico avvenuta in ogni puntata di Temptation Island 2019. Come potete vedere, ogni lunedì il traffico su Pornhub ha iniziato lentamente a calare prima dell’inizio della puntata, per toccare un picco a ribasso durante la messa in onda e poi tornare lentamente al livello medio registrato solitamente il lunedì sera in Italia. Guardiamo ora più nel dettaglio ogni singola trasmissione.

La linea verde indica l’andamento durante la prima puntata della stagione, andata in onda il 23 giugno, seguita da oltre 3 milioni e mezzo di italiani. Il picco registrato durante questa puntata è un -6% intorno all’orario di inizio, durante la presentazione delle coppie e dei tentatori. La linea rossa ci racconta cos’è successo il lunedì seguente, quando la trasmissione ha registrato oltre 3 milioni e 700 mila spettatori e le visite su Pornhub hanno subito un incredibile calo dell’8%.

La linea gialla segue il traffico della terza puntata, andata in onda lunedì 8 luglio con uno share oltre il 23%. Anche in questo caso, il falò bis tra Nunzia e Arcangelo fa registrare un calo dell’8%. In azzurro possiamo osservare l’andamento delle visite sul sito durante la quarta puntata, che ha registrato il record di ascolti in termini di telespettatori con 4 milioni di fan davanti alla tv. Il calo registrato in questo caso è “solamente” del 4%, segno che forse gli italiani quella sera sono riusciti con molta concentrazione a seguire contemporaneamente i video dei falò, e quelli su Pornhub.

La penultima puntata di questa stagione, trasmessa lunedì scorso, segna un record assoluto sia in termini di share che di fluttuazione di traffico su Pornhub. Infatti la puntata ha registrato uno share del 23,65%, e un calo di traffico su Pornhub pari al 9% rispetto alla media. Abbiamo dato un’occhiata alle ricerche e ci siamo accorti che Temptation Island non ha influenzato la fruizione di Pornhub solo in termine di visite, ma anche in termini di contenuti. Infatti, gli italiani hanno cercato “Temptation Island” sul sito.

A partire dalla prima puntata, ogni settimana nel giorno di messa in onda le ricerche del termine hanno registrato una grande crescita. Sull’asse delle y l’1 segna il numero medio di ricerche, in base a questo livello di base possiamo notare che lunedì 22 giugno e lunedì 2 luglio le ricerche per il termine “Temptation Island” hanno subito un aumento di oltre il 150%. In attesa di scoprire quali coppie resisteranno all’ultima puntata di questa sera, vi ringraziamo per essere stati con noi.

