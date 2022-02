A COSA SERVE SANREMO? A STACCARE IL PASS PER ANDARE ALL’EUROVISION E AVERE COSI' UNA VETRINA INTERNAZIONALE - LA RAPPRESENTANTE DI LISTA SI PROPONE IN QUOTA SAN MARINO O VATICANO – ANCHE TANANAI, ULTIMO IN CLASSIFICA, SPERA PER ANDARE ALL’EUROVISION NELLA REPUBBLICA DEL TITANO. ALCUNE INDISCREZIONI VORREBBERO ACHILLE LAURO DISPOSTO A RAPPRESENTARE SAN MARINO A TORINO: “ALL'EUROVISION POTREI FARE QUALCOSA DI IMPORTANTE…” - VIDEO

L’Eurovision Song Contest è un festival democratico. Non importa quanti abitanti abbia uno Stato, tutti hanno diritto a una rappresentanza. Per questo da 2008 fra i Paesi che partecipano alla competizione europea c’è anche San Marino, il micro-Stato da 33 mila abitanti e 61 km² (il quinto più piccolo al mondo). Per scegliere il suo campione, San Marino si affida al concorso canoro Una voce per San Marino, il festival organizzato da San Marino RTV. Per adesso il miglior piazzamento è stato raggiunto nel 2019.

In questa edizione Serhat, cantante di origine turca scelto come voce di San Marino, era arrivato 19° con la sua Say Na Na Na. Quest’anno però le possibilità di vittoria potrebbero essere più alte. Reduce da un settimo posto a Sanremo, la Rappresentante di Lista ha cominciato a scherzare su una possibile partecipazione all’Eurovision Song Contest come rappresentante di San Marino.

Sul Telegram hanno scritto: «Stiamo veramente e seriamente pensando di candidarci all’Eurovision Song Contest a San Marino. Dai, sì. Penso che lo faremo». A metà tra scherzo e progetto serio, su Twitter hanno continuato la conversazione proponendo di suonare la loro Ciao ciao? per un altro Stato: «Ieri il Papa a Che tempo che fa ha detto qualcosa su Ciao ciao? Perché in caso invece di San Marino potrebbe anche essere stato Vaticano. In caso pronti a fare la versione clean…». Al momento Città del Vaticano non ha ancora fatto il suo esordio all’Eurovision.

TANANAI, DA SANREMO A SAN MARINO: «MI CANDIDO PER ANDARE ALL'EUROVISION»

Mattia Marzi per "il Messaggero"

«Ci vediamo all'Eurovision», aveva detto sul palco, sabato sera, naturalmente scherzando, sapendo già di essere destinato all'ultimo posto nella classifica del Festival con la sua Sesso occasionale, dopo le stonature e le stroncature ricevute nel corso delle serate della kermesse. All'Eurovision, però, Tananai, milanese, 26 anni, potrebbe andarci sul serio. In gara. Non per l'Italia, che a Torino - la città scelta dalla Rai per ospitare l'evento, in programma dal 10 al 14 maggio, dopo la vittoria dei Maneskin a Rotterdam - sarà rappresentata da Mahmood e Blanco, che con Brividi sono già fenomeno internazionale (ieri erano quinti nella classifica quotidiana relativa ai brani più ascoltati su Spotify nel mondo, 3,3 milioni di streams in 24 ore). Ma per San Marino, tra i 41 paesi che partecipano alla kermesse.

LA MOBILITAZIONE A spingere Tananai verso l'Eurovision è una vera e propria mobilitazione social che chiede a Media Evolution, la società che cura la partecipazione dello stato indipendente al festival, di invitare il cantante a partecipare a Una voce per San Marino, il concorso con il quale il 19 febbraio al Teatro Nuovo di Dogana la San Marino RTV, il network radiotelevisivo sammarinese, sceglierà il rappresentante tra emergenti iscritti al contest e big invitati direttamente dalla direzione artistica (i dettagli saranno svelati oggi con una conferenza stampa a Milano).

L'artista designato può essere di qualsiasi nazionalità (l'anno scorso a gareggiare fu la bolognese Senhit in duetto con il rapper statunitense Flo Rida): «Ho visto tutti i tweet, ma non credevo si potesse davvero fare. Io avevo detto ironicamente che contavo sulle 24 rinunce degli altri big di Sanremo che sono sopra di me in classifica, ma a questo punto aspetto la chiamata di San Marino. Certo, dovrei prendere qualche lezione di canto, ma ho tre mesi di tempo», dice lui, che il 24 marzo sarà in concerto al Largo Venue di Roma e il 28 marzo ai Magazzini Generali di Milano.

SECONDA VITA Chissà che la sua Sesso occasionale all'Eurovision non viva una seconda vita da tormentone. Tananai non è però l'unico sanremese che si è fatto avanti, fanno sapere da San Marino RTV. Se la candidatura social de La Rappresentante di Lista è stata definita dal gruppo come una boutade, alcune indiscrezioni vorrebbero Achille Lauro disposto anche a rappresentare San Marino a Torino («All'Eurovision potrei fare qualcosa di importante, diceva prima di Sanremo), pur di provare a ottenere quel successo internazionale che insegue da tempo.

