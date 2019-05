COSA SUCCEDE SE MANDI CINQUE SVALVOLATE, TUTTE SELFIE E FESTINI, IN UN CONVENTO PER QUATTRO SETTIMANE? - E’ IL FORMAT INGLESE “TI SPEDISCO IN CONVENTO” CHE SBARCA SU REAL TIME - LE RAGAZZE DOVRANNO FARE QUEL CHE NON HANNO MAI FATTO: LAVARE, PULIRE E PREGARE - VIDEO

Stefania Stefanelli per https://www.davidemaggio.it

Archiviate Il Collegio, su Real Time si va oltre: domenica 19 maggio alle 21.10 arriva sul canale 31 il format inglese Ti Spedisco in Convento. E lì, ad uscire dalla modernità e a conoscere una realtà completamente diversa dalla propria, non saranno dei semplici studenti, ma delle disinibite social addicted che dovranno abituarsi ai ritmi e alle attività quotidiane di un gruppo di suore.

Gabbi, Paige, Tyla, Sarah e Rebecca sono cinque ragazze di età compresa tra i 19 e i 23 anni che passano le proprie giornate tra festini, scatti su Instagram, serate pazze e acquisti sfrenati. Scatenate, ribelli e senza regole, hanno accettato una sfida estrema: rinunciare per quattro settimane ai propri soldi, smartphone, tv, alcol, selfie, mondanità ma anche ad abiti succinti, sesso e droghe, per rinchiudersi nel convento del Sacro Cuore di Swaffham e cercare la propria spiritualità perduta.

Con il supporto delle loro nuove “sorelle” dovranno vivere con un budget ridottissimo, archiviare le parolacce e darsi da fare in attività quotidiane a loro praticamente sconosciute, come pulire, lavare e ovviamente pregare. Dovranno dunque lasciare da parte gli eccessi ed il bisogno sfrenato di mostrarsi ed essere al centro dell’attenzione, per mettersi a disposizione degli altri e provare ad essere d’aiuto al prossimo.

Il programma, il cui titolo originale è Bad Habits, Holy Orders, è andato in onda nel 2017 su Channel 5 ed ha scatenato qualche polemica, dato il confronto un po’ estremo messo in scena. L’accostamento della croce con i provocanti twerking delle protagoniste non poteva certo passare sotto silenzio, e molto probabilmente incuriosirà anche il pubblico nostrano. Di certo Real Time sembra la casa adatta per un esperimento del genere, dopo anni di strane ossessioni, gatti indemoniati e cambi look rocamboleschi.

