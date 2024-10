COSA È SUCCESSO SOTTO LA COPERTINA TRA MIRCO E LA TENTATRICE ALESSIA? PRENDETE I POP CORN: QUESTA SERA TORNANO LE CORNA E I FALO’ DI “TEMPTATION ISLAND” E DAGOSPIA È IN GRADO DI RIVELARVI COSA ACCADRÀ NELLA PENULTIMA PUNTATA - FILIPPO BISCIGLIA, IN VERSIONE CAPITAN FINDUS, RIESCE AD ACCIUFFARE MIRCO “IN VACANZA” CON LA SINGLE E LO PORTA DRITTO AL FALÒ DOVE AD ATTENDERLO CI SARÀ LA FIDANZATA GIULIA: LA COPPIA DEFLAGRERÀ SUL TRONCO BUTTANDO A MARE NOVE ANNI DI RELAZIONE – MA NON È FINITA, PERCHÉ CI SARÀ UN COLPO DI SCENA PER LA COPPIA FORMATA DA MICHELE E MILLIE: I DUE SI VEDRANNO PER IL CONFRONTO FINALE E… - VIDEO

DAGONEWS

temptation island mirco e la tentatrice alessia 6

Cari appassionati di corna, iniziate a preparare i fazzoletti. Siamo alla penultima puntata di “Temptation Island”, il programma in onda questa sera su Canale5 che fa sprofondare sul divano milioni di italiani, incapaci di resistere agli psicodrammi di coppie in preda a crisi isteriche. Nel villaggio sono rimasti otto superstiti, ovvero quattro coppie pronte a deflagrare sul tronco o tornare a casa sperando di rimettere insieme i cocci di una vita insieme.

temptation island giulia 2

Al momento l’unica certezza è che Titti e Antonio, Millie e Michele, Federica e Alfonso e Mirco e Giulia sono tutti in crisi. Ma Dagospia è in grado di spifferarvi cosa vedrete in tv mentre vi ingozzate di pop corn. La scorsa puntata avevamo lasciato in sospeso il dramma di Mirco e Giulia: lei, dopo l’avvicinamento del fidanzato Mirco alla single Alessia, non resiste e chiede un falò.

temptation island mirco e la tentatrice alessia 7

Viene rimbalzata, prova a dare “spazio” al compagno, ma quando scopre che lui se la sta spassando fuori dal villaggio con la tentatrice, spedisce Filippo Bisciglia su una barca per imporre a Mirco un secondo falò. L’impavido Capitan Findus della Capitale ha sfidato le onde per raggiungere il fidanzato e portagli un messaggio: Giulia ha richiesto un altro falò. E si capisce bene che, se non si presenta, sono cazzi amari.

E, infatti, Dagospia è in grado di anticiparvi che Mirco, con le spalle al muro, deciderà di presentarsi al falò di confronto con la fidanzata. Clamorosamente dopo nove anni di fidanzamento, i due decideranno di mollarsi decidendo di uscire dal villaggio separati.

temptation island mirco e la tentatrice alessia 4

E se Titti si è imposta di arrivare fino alla fine e Federica e Alfonso navigano nella tempesta, chi non resisterà più sarà la coppia formata da Millie e Michele che si ritroveranno al falò. Come finirà? Ah, non saperlo…

