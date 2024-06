COSA UNISCE AVRIL LAVIGNE E FILIPPO TURETTA? ENTRAMBI, SECONDO GLI SVALVALONI COMPLOTTARI, NON ESISTONO – IL KILLER DI GIULIA CECCHETTIN, SECONDO ALCUNE TEORIE CHE CIRCOLANO ONLINE, SAREBBE IL FRUTTO DI UNA MACCHINAZIONE STUDIATA A TAVOLINO CON L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE, CON L’OBIETTIVO DI GIUSTIFICARE UNA PRIVAZIONE DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI, E RENDERE LA SOCIETÀ PIÙ FRAMMENTATA – E LA POPSTAR CANADESE? SAREBBE STATA SOSTITUITA DA…

COSA HANNO IN COMUNE AVRIL LAVIGNE E FILIPPO TURETTA? UN COMPLOTTO, NATURALMENTE

Estratto da “Occam”, la newsletter di Pietro Salvatori per www.huffingtonpost.com

[…] Cosa hanno in comune Filippo Turetta e Avril Lavigne? Che cosa può unire un ragazzo italiano in carcere per l’uccisione brutale della fidanzata e una cantautrice canadese icona pop della musica mondiale?

È semplice: entrambi non esistono. O meglio: il primo sarebbe il frutto di una macchinazione studiata a tavolino con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, la seconda sarebbe stata sostituita da una sosia.

La teoria della sostituzione di persona o dei personaggi che non sono altro che delle false-flag create dal sistema è comune nelle teorie cospirazioniste e Turetta e Lavigne sono paradigmi delle due matrici principali che si riscontrano in questi casi.

La sostituzione di una star con una sosia è un grande classico delle cospirazioni, l’esempio più noto è quello di Paul McCarthney, che non sarebbe lui almeno dal 1966. In generale ci sarebbero dietro i poteri forti delle case discografiche, che non accetterebbero le “svolte artistiche” dei loro artisti e per massimizzare i profitti mettere dei fantocci al loro posto.

La presunta sosia di Lavigne ha anche un nome, Melissa Vandella, e perseguita la cantante da almeno un ventennio. Lavigne ci ha ironizzato su in una recente intervista in radio: “Potrebbe andare peggio, dai, la cosa mi diverte”.

Il caso di Turetta è leggermente diverso, e risponde a uno schema di base più torbido e anche più diffuso. “Avete mai visto una sua foto dopo l’arresto?”, è la domanda retorica che si fanno i teorici del complotto. La risposta è no, e questo basterebbe a dimostrare che sia tutta un’invenzione, e che i suoi pochi ritratti circolati negli ultimi mesi sarebbero stati generati con l’AI (ipotesi già ampiamente confutata).

Persino il padre e la sorella della povera Giulia Cecchettin sarebbero in realtà attori ingaggiati per recitare una parte. Ma perché? Ogni volta che succede un fatto di cronaca violento c’è qualcuno pronto a sostenere che sia tutto finto, che sia tutta un’invenzione. È il deep-state a confezionare ad arte queste narrazioni, a falsificare foto e video, a ingaggiare comparse che recitino una parte in commedia.

Un sacco di tempo perso, direte voi? Sciocchi!, risponderebbe chi sostiene questo tipo di contro-narrazione.

Perché è interesse di chi muove le fila del mondo costruire artatamente stragi e tragedie, per poi servirsene per i suoi oscuri scopi: A) una stretta sul possesso delle armi (in modo tale che quando vi verranno a prendere non potrete difendervi), B) giustificare una stretta legislativa per privarvi delle vostre libertà fondamentali C) o più semplicemente per contribuire al caos generale per rendere la società più debole e frammentata, e dunque più manipolabile.

Nel caso dei femminicidi il riferimento consueto è quello all’ipotesi B.

Il sotto testo ideologico considera il femminicidio un reato “sbagliato”, perché mina l’uguaglianza tra uomo e donna (“E il maschicidio allora?” vi risponderebbero) o, peggio, mette in discussione il modello patriarcale di famiglia sulla cui tradizione si è fondato sino ad oggi il mondo e che le perfide élite liberal vogliono smantellare di sana pianta. […]

