Gianmaria Tammaro per Dagospia

Valeria Golino si trova negli Stati Uniti per le riprese della seconda stagione di The Morning Show, la serie tv di Apple tv+ con Jennifer Aniston, Reese Witherspoon e Steve Carell.

A maggio inizieranno le riprese de La vita bugiarda degli adulti, la serie Netflix basata sull'omonimo libro di Elena Ferrante.

Caterina De Angelis, figlia di Margherita Buy e Renato De Angelis, sarà nel cast di Vita da Carlo, la serie di Carlo Verdone per Amazon Prime Video.

In Robbing Mussolini, il nuovo film di Renato De Maria con Matilda De Angelis e Pietro Castellitto, ci sarà anche Coco Rebecca Edogamhe (Summertime).

Lin Jun Li, che prossimamente sarà in Babylon di Damien Chazelle, è stata confermata nel cast della seconda stagione di Diavoli.

A quanto pare, Wildside è al lavoro sul remake italiano di Modern Love (la serie antologica di Amazon Prime Video). Alla regia dovrebbe esserci Elisa Amoruso (Bellissime, Chiara Ferragni - Unposted).

Sono in corso le riprese di Lovely boy, il nuovo film diretto da Francesco Lettieri (Ultras).

Briganti è la nuova serie scritta dal collettivo GRAMS* (Baby) e prodotta da Fabula Pictures per Netflix. In questi giorni è iniziata la pre-produzione.

