COSÌ INCLUSIVI DA ESCLUDERE TUTTI GLI ALTRI - GLI EGIZIANI PROTESTANO PER LA NUOVA SERIE NETFLIX "QUEEN CLEOPATRA", DOVE LA REGINA EGIZIA È INTERPRETATA DA UN'ATTRICE NERA: "PROMUOVE L'AFRO-CENTRISMO E CANCELLA L'IDENTITÀ EGIZIANA" - L'ETNIA DI CLEOPATRA È STATA A LUNGO AL CENTRO DI DISCUSSIONI ACCADEMICHE, NONOSTANTE MOLTI STORICI SOSTENGONO CHE FOSSE GRECA - L'ATTRICE CHE INTERPRETA LA PROTAGONISTA SE NE SBATTE DELLE POLEMICHE: "SE NON VI PIACE IL CASTING, NON GUARDATE LA SERIE" - VIDEO

Estratto da www.lastampa.it

queen cleopatra 9

Una Cleopatra nera sbarca su Netflix e subito scoppiano le polemiche. Una docu-serie narrata e prodotta dalla moglie di Will Smith, Jada Pinkett, approderà il 10 maggio sulla piattaforma in streaming e il trailer diffuso online lascia pochi dubbi sulla tesi: l'ultima erede dei Faraoni d'Egitto era nera.

La serie Queen Cleopatra, interpretata da Adele James di Casualty esplora la legacy dell'amante di Giulio Cesare e Marco Antonio e approfondisce la storia poco conosciuta di un regno su cui, […]hanno fatto ombra le love story con due degli uomini più potenti del tempo. […]

queen cleopatra 8

[…] L'etnia di Cleopatra è stata a lungo al centro di discussioni accademiche - secondo molti storici almeno al tempo del bisnonno della regina la famiglia era ancora integralmente di sangue macedone - e l'uscita del trailer ne ha accese altre sul web: secondo un account Twitter ripreso da Greek City Times, il documentario «promuove l'afro-centrismo, un'ideologia che promuove l'idea del ritorno in Egitto, cacciando a calci gli egiziani perché hanno rubato la loro cultura e la loro storia. L'afro-centrismo afferma che i faraoni e gli antichi egiziani erano neri e che gli egiziani gli hanno usurpato l'identità».

queen cleopatra 7

Secondo l’archeologo ed egittologo Zahi Hawass le tesi esposte nel documentario sono una «falsificazione dei fatti», né più né meno. Hawass, infatti, è tra coloro che sostengono che Cleopatra fosse greca. L'ultima rappresentazione cinematografica della sovrana non è stata digerita dagli egiziani che hanno deciso di fare la guerra a Netflix per la serie a lei dedicata che ritrae Cleopatra come una africana, sollevando una super polemica, al punto che un avvocato, Mahmoud al-Semary, ha avviato una causa contro African Queens: Queen Cleopatra, sostenendo che il film viola le leggi sui media e «cancella l'identità egiziana».

queen cleopatra 6

La denuncia si basa anche sul rapporto di un pool di archeologi di alto livello secondo i quali Cleopatra aveva «la pelle chiara, e non nera». Immediata la replica del produttore del progetto tv che si è difeso affermando che si tratta di una tesi molto discussa. L'attrice, Adele James su Twitter ha liquidato la questione con sarcasmo: «Se non vi piace il casting, non guardate la serie».

queen cleopatra 4

La serie, scritta da Peres Owino e NneNne Iwuji e parte di un progetto della Pinkett sulle Regine Africane, avrà quattro episodi di 45 minuti ciascuno. «Non vediamo o sentiamo spesso storie di regine nere, così è molto importante per me, così come per mia figlia e per la mia comunità, venirle a conoscere perché ce ne sono moltissime», ha detto la moglie di Will Smith.

