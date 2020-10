NOSTALGIA DEGLI ANNI ’90? GUARDATE COME ERAVAMO FELICI E NON LO SAPEVAMO: UN VIAGGIO PER IMMAGINI NELLE FOLLI NOTTE DI NEW YORK GRAZIE AL FOTOGRAFO STEVE EICHNER CHE NEL VOLUME “IN THE LIMELIGHT: THE VISUAL ECSTASY OF NYC NIGHTLIFE IN THE 90S” CI PORTA IN QUELLE SERATE IN CUI SCORREVANO FIUMI DI DROGA, CI SI VESTIVA IN MODO ECCENTRICO E DONALD TRUMP SI DIVERTIVA ACCANTO ALLE DRAG QUEEN E…