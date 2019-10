31 ott 2019 19:15

CRIPTO-JOVA! - VALERIO STAFFELLI STASERA CONSEGNA IL TAPIRO D’ORO A JOVANOTTI, LA CUI IMMAGINE È STATA USATA ONLINE (SENZA IL SUO CONSENSO) PER INVOGLIARE ALL’ACQUISTO DI BITCOIN - NEI BANNER SI SOSTIENE CHE IL CANTANTE STAREBBE ACCUMULANDO UNA FORTUNA INVESTENDO IN CRIPTOVALUTE. MA È TUTTO FALSO: “È UNA TRUFFA, NON SO BENE NEMMENO COSA SIANO I BITCOIN. IN UNA IMMAGINE MI AFFIANCANO A BARBARA D'URSO E…”