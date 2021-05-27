fertilizzanti agricoltura biologica
Biodinamica cristiana lauro cristiana lauro CRISTIANA LAURO 2
CRISTIANA LAURO VS “IL FOGLIO” CHE DEFINISCE IMPROVVIDA L’APPROVAZIONE DA PARTE DEL SENATO DI UN DISEGNO DI LEGGE (SI TRATTA DI FINANZIAMENTI PUBBLICI) CHE EQUIPARA L’AGRICOLTURA BIODINAMICA A QUELLA BIOLOGICA – "MI PARE UNA POLEMICA POCO SENSATA, SAREBBE COME PRENDERSELA CON LE SOVVENZIONI ALLE TESTATE GIORNALISTICHE CHE PUBBLICANO GLI OROSCOPI..."- -
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“IL SESSO È UNA SORTA DI DIAVOLO IN ME” - TUTTE LE VOLTE CHE ROCCO SIFFREDI HA ANNUNCIATO CHE VOLEVA SMETTERE CON IL PORNO (MA POI HA RICOMINCIATO): IL PRIMO RITIRO RISALE AL 2004, PER POI RICOMINCIARE CINQUE ANNI DOPO. POI ANCORA NEL 2015 DISSE CHE AVREBBE APPESO L’ARNESE AL CHIODO, SALVO POI RIPENSARCI. "SE FOSSE PER ME NON MI FERMEREI MAI, MA IL FISICO NON È PIÙ QUELLO DEI VENT'ANNI. MAGARI UNA RAGAZZA GIRA CON TE PERCHÉ SEI ROCCO SIFFREDI, MA HA DAVANTI UN..." – IL LIBRO “SEX LESSONS” E L’ESPERIENZA ALL’ISOLA DEI FAMOSI
"VERGOGNA, VERGOGNA, FARABUTTO!" - QUELLA VOLTA CHE NEL 2010 CARLA FRACCI SBROCCÒ PESANTEMENTE CONTRO GIANNI ALEMANNO DURANTE L'ASSEMBLEA ORGANIZZATA DAI SINDACATI CONTRO IL DECRETO DI RIFORMA DELLE FONDAZIONI LIRICHE: "PER DUE ANNI NON MI HA MAI RICEVUTO" - L'EX SINDACO DI ROMA LA LIQUIDÒ COSÌ: "LEI VORREBBE RINNOVARE UN CONTRATTO CHE DURA ORMAI DA TROPPI ANNI, E PER IL TEATRO DELL'OPERA DI ROMA È GIUSTO VOLTARE PAGINA" - VIDEO
UNA “MELA” CAPITALE - È STATO INAUGURATO IL NUOVO APPLE STORE DI VIA DEL CORSO A ROMA: IL NEGOZIO DI PALAZZO MARIGNOLI SARA’ IL PIU’ GRANDE CENTRO SERVIZI DELLA SOCIETA’ IN EUROPA – LA LOCATION MANTIENE MOLTE OPERE D’ARTE ORIGINALI, CHE VERRANNO INTEGRATE CON UN DESIGN MODERNO. LO SPAZIO SARA’ ANCHE UN POLO PER FORNIRE AI RAGAZZI COMPETENZE E STRUMENTI PER ESPLORARE LE LORO PASSIONI E OSPITERÀ ANCHE SESSIONI GRATUITE “TODAY AT APPLE” SU ARGOMENTI COME…
CHI È, CHI NON È E CHI SI CREDE DI ESSERE VICTORIA DE ANGELIS, LA BASSISTA DEI MANESKIN (E LA MENTE DEL GRUPPO FIN DAI TEMPI DELLA SCUOLA) – “A SEI ANNI RIFIUTAVO LE COSE DA BAMBINA. NON INDOSSAVO GONNE PER RECLAMARE LA CHANCE DI ESSERE ME STESSA” – “UN FLIRT CON DAMIANO? CHISSÀ. HO AVUTO UNA STORIA CON UN COLLEGA FAMOSO E ANCHE CON RAGAZZE” – “IL FEMMINISMO? UNA PAROLA FRAINTESA…” - VIDEO
E’ PRATICAMENTE FATTA PER SIMONE INZAGHI ALL’INTER – L'ALLENATORE DELLA LAZIO AVREBBE DEFINITIVAMENTE ROTTO CON LOTITO, DOPO CHE IERI SERA SEMBRAVA A UN PASSO DEL RINNOVO FINO AL 2024 – L’ACCORDO BIENNALE CON I NERAZZURRI DOVREBBE GARANTIRGLI UNO STIPENDIO DA 4 MILIONI ANNUALI PIU’ UNO DI BONUS, CIRCA IL DOPPIO DI QUANTO PERCEPIVA ALLA LAZIO…
CAFONALINO - "MAXXI" AMMUCCHIATA DI MINISTRI E POLITICI AL "VERNISSAGE" ROMANO DI "ITABUS", LA COMPAGNIA DI CORRIERE DI LUSSO BY MONTEZEMOLO E CATTANEO - C'ERANO ENRICO GIOVANNINI, MASSIMO GARAVAGLIA E MARA CARFAGNA CON TANTO DI BIMBA NEL PASSEGGINO, ACCOLTI DALLA PADRONA DI CASA DEL "MAXXI" GIOVANNA MELANDRI – E POI OVVIAMENTE LORO: CATTANEO E "MONTEZUMA", CHE PER L'OCCASIONE SI È PORTATO ANCHE LA FIGLIA GUIA
HABEMUS PASS! L’UE HA RAGGIUNTO L’ACCORDO SUL CERTIFICATO DIGITALE CHE DOVREBBE RENDERE I VIAGGI PIÙ FACILI (E SICURI) – SI DOVRÀ PROVARE L'AVVENUTA VACCINAZIONE O LA GUARIGIONE DAL COVID (MA PER ORA NON VALGONO I SIEROLOGICI COME PROVA) – IL REGOLAMENTO ENTRERA’ IN VIGORE DAL PRIMO LUGLIO 2021 E RESTERA’ VALIDO PER UN ANNO. MA COMUNQUE NON SARA’ UNA PRECONDIZIONE PER ESERCITARE IL DIRITTO ALLA LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE (ALLORA A CHE SERVE?)
SPORT DI SERA, PANCIA PIATTA SI SPERA - ALLENARSI A FINE GIORNATA RIDUCE GLI EFFETTI INDESIDERATI DI UN'ALIMENTAZIONE RICCA DI GRASSI - LO SPORT AL MATTINO INVECE NON HA ALCUN EFFETTO "RIPARATORE" - FINO AD OGGI LE RICERCHE AVEVANO RISULTATI DISCORDANTI, MA NESSUNA SI ERA FERMATA AD ANALIZZARE LA COMBINAZIONE TRA ATTIVITA' FISICA E PASTI...