È FATTA PER GUALTIERI AL TESORO (A MENO DI UNA FIGURACCIA GLOBALE) - LA LAGARDE: ''LA SUA NOMINA SAREBBE UN BENE PER L'ITALIA''. LA PROSSIMA PRESIDENTE BCE DÀ IL SUO PLACET AL NUOVO INQUILINO DI VIA XX SETTEMBRE, CHE OGGI È ASSENTE ALLE AUDIZIONI DI ENRIA E DELLA LAGARDE ALL'EUROPARLAMENTO - LA CONFERMA DAL TWEET DEL COLLEGA SPAGNOLO LUIS GARICANO: ''COMPLIMENTI PER LA TUA NOMINA, NON AVRAI UN LAVORO FACILE''