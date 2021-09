AVETE MAI PROVATO A DIGITARE "FIGA" IN UN GENERATORE AUTOMATICO DI SLOGAN? - LO HA FATTO DANIELE LUTTAZZI PER VOI: "PROBABILMENTE LA MIGLIOR FIGA AL MONDO. LA FIGA, L'ADORO. LA VITA DOVREBBE ESSERE BUONA COME LA FIGA. TENETEVI OCCUPATI CON LA FIGA. NULLA FUNZIONA MEGLIO DELLA FIGA. LA FIGA, LA PARTE MIGLIORE DELLA GIORNATA. NON RIESCO A TOGLIERMI LA FIGA DALLA TESTA. RITROVA L'ENERGIA CON LA FIGA. LA VITA DOVREBBE ESSERE BUONA COME LA FIGA?"