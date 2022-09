3 set 2022 20:16

CULO E CAMICIA – MARCO MOLENDINI: “DETTO CHE TIMOTHÉE CHALAMET E DAMIANO DEI MANESKIN POSSONO VESTIRSI COME GLI PARE, C’È UN EVIDENTE PROBLEMA MEDIATICO: IL SUCCESSO, LA SUA QUALITÀ E LA SUA DIMENSIONE VENGONO MISURATI SOLO SECONDO CRITERI SENZAZIONALISTICI” – “GIORNALI E SITI PENSANO DI CONQUISTARE L’ATTENZIONE CON LE STESSE MOTIVAZIONI PER CUI TIMOTHÉE INDOSSA UNA CAMICIA CHE È UNA DICHIARAZIONE DI FLUIDITÀ SESSUALE (CAPIRAI CHE NOVITÀ) E DAMIANO DECIDE DI TENERE AL FRESCO IL SUO CULO: SONO GLI STESSI CRITERI DOMINANTI SU TIK TOK E, NON A CASO, LA POLITICA CI SI È BUTTATA A PESCE. NON RESTA CHE ASPETTARE IL GIORNO IN CUI…”





marco molendini foto di bacco Marco Molendini per Dagospia Titolano i giornali: “Timothée Chalamet fa impazzire il festival di Venezia”, “ I Maneskin trionfano agli MTV video awards”. E ad accompagnare quelle consacrazioni ecco l’attore francese ripreso davanti al muro dei fotografi con la schiena nuda e Damiano della rockband romana in scena con le chiappe al vento. timothee chalamet 2 Detto che Timothée e Damiano, per quanto mi riguarda, possono fare quel che vogliono e vestirsi come gli pare ( una volta si diceva “ sono culo e camicia”) c’è un evidente problema mediatico che non è una novità ma il guaio è che ormai è diventato l’unico metro comunicativo: il successo, la sua qualità e la sua dimensione vengono misurati solo secondo criteri sensazionalistici, non conta nient’altro. DAMIANO MANESKIN 56 La cosa buffa è che quel metro è abusato, scontato e prevedibile, eppure si ripete il copione. Giornali e siti così pensano di conquistare l’attenzione con le stesse motivazioni per cui Timothée indossa una camicia che è una dichiarazione di fluidità sessuale (capirai che novità) e Damiano decide di tenere al fresco il suo culo: sono gli stessi criteri dominanti su Tik tok e, non a caso, la politica ci si è buttata a pesce. Non resta che aspettare il giorno in cui anche i leader politici si adegueranno a Timothée e Damiano. timothee chalamet 4 DAMIANO DEI MANESKIN AGLI MTV VIDEO MUSIC AWARDS timothee chalamet luca guadagnino timothee chalamet DAMIANO MANESKIN 56 TONY BRANDO VS DAMIANO DEI MANESKIN luca guadagnino timothee chalamet timothee chalamet 5 timothee chalamet 6 timothee chalamet 1 timothee chalamet 3