CUORE DI LAPO! - IL "RAM-POLLO" ELKANN APPARECCHIA UNA SUPER CENA DI BENEFICENZA PER RACCOGLIERE FONDI DA DESTINARE ALLE CURE DEI BAMBINI UCRAINI E DEI FERITI DI GUERRA: CON LUI C’ERA ANCHE LA MOGLIE JOANA LEMOS, OLTRE A IMPRENDITORI E STAR DELLO SPORT E DELLA MODA (MARCELL JACOBS, DEL VECCHIO JR E SIGNORA, GIULIA SALEMI) - ALLA FINE LA FONDAZIONE “LAPS” È RIUSCITA A RACCOGLIERE 165MILA EURO, MA L’ASTA CONTINUA…

Federica Bandirali per www.corriere.it

JOANA LEMOS LAPO ELKANN

Lapo Elkann e la bandiera ucraina

È stato il rinomato Garage Italia Milano la location per la grande cena di beneficenza organizzata da Fondazione Laps Onlus e Italia Keeps on Cooking, per raccogliere fondi a sostegno di Fondazione Soleterre, che si occupa di fornire cure e assistenza ai bambini ucraini malati oncologici ma anche ai feriti di guerra e alle loro famiglie.

lapo elkann laps for ukraine

Lapo Elkann e la moglie Joana, presenti all’evento come presidente e vicepresidente della Fondazione Laps, hanno fatto da padroni di casa all’evento. Tante le personalità e aziende italiane e mondiali che sono scese in campo per questo progetto, aggiudicandosi cimeli battuti all’asta durante la serata di gala. Finora sono stati raccolti 165 mila euro, ma l’asta continua su charitystars.com.

L’asta

A contribuire, tra gli altri, la Figc , la Juventus, Italia Indipendent e la Ferrari, oltre a star dello sport e della moda (Diane Von Furstenberg tra le altre). Marcell Jacobs, il campione olimpico dei 100 metri, ha donato un paio delle sue scarpe da corsa. Sul palco anche Marfa, da Kiev, che ha 9 anni e non ha più famiglia. Il suo sogno era ballare, la mamma la portava a scuola di danza: ora continuerà a farlo senza di lei.

Leonardo Maria Del Vecchio e Anna Castellini Baldissera

Tante le personalità del mondo dell’imprenditoria e dei social alla serata: qui Leonardo Maria Del Vecchio e la moglie Anna Castellini Baldissera. una delle coppie più influenti del momento.

Giulia Salemi ed Eleonora Carisi

laps for ukraine 13

Presenti all’evento anche influencer e volti dei social network, tra cui Giulia Salemi e Eleonora Carisi: Salemi ha optato per uno dei due colori della bandiera ucraina, il giallo. Carisi ha sfoggiato un abito nero con piume.

Le parole di Lapo

Lapo Elkann, presidente di Fondazione Laps: «Il momento che stiamo vivendo sta mostrando la necessità, ancora una volta, di unire tutte le nostre forze per alleviare le sofferenze del popolo ucraino. Ci sentiamo in dovere di portare il nostro contributo e realizzare questa ulteriore iniziativa in favore di Fondazione Soleterre».

laps for ukraine 5

A lui ha fatto eco Alessia Rizzetto, fondatrice dell’omonima agenzia di comunicazione e ideatrice del progetto Italia Keeps on Cooking: «Grazie alla generosità e al contributo di tutti coloro che si sono schierati di volta in volta per sostenere una causa benefica, abbiamo supportato diverse istanze creando una community di chef e appassionati di cucina che continua a credere in noi e a raccogliere fondi per aiutare realtà in difficoltà».

