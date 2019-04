23 apr 2019 12:30

UN CUORE DI TOFFA - LA IENA ANNUNCIA DI AVER MOLLATO IL COMPAGNO: ''NON SI È RICORDATO MANCO DI UN CONTROLLO, NON MI HA MAI ACCOMPAGNATA A UNA CHEMIOTERAPIA. TORNO A BALLARE DA SOLA''. E POI CHIEDE AI SUOI SEGUACI SU INSTAGRAM COSA PENSANO DI QUESTA SCELTA - MOLTI FANNO IL TIFO PER MARCO, IL BEL RAGAZZO/AMICO/COLLEGA CHE L'ACCOMPAGNA IN OSPEDALE