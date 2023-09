LA CURA SOVRANISTA PER LA RAI: MICROFONI APERTI AI NO VAX – MARCELLO FOA, NELLA SUA TRASMISSIONE DI RADIOUNO “GIÙ LA MASCHERA”, HA OSPITATO MASSIMO CITRO DELLA RIVA, GIÀ SOSPESO DALL'ORDINE DEI MEDICI PER LE SUE POSIZIONI CONTRO I VACCINI ANTI-COVID: “NOI INTRODUCIAMO CON L’INOCULAZIONE NELL’ORGANISMO UNA PERICOLOSA TOSSINA CHE PRODUCE I DANNI CHE STIAMO VEDENDO. NON SERVE A NULLA PERCHÉ NON È UN VACCINO” – IL PD ATTACCA. E VIALE MAZZINI PRENDE LE DISTANZE: “AFFERMAZIONI GRAVI” – L'AUDIO DELLA TRASMISSIONE

Un’altra puntata (radiofonica) che fa discutere. Dopo l’apologia del generale Roberto Vannacci (ieri in collegamento), l’attacco alla stampa e all’abuso dell’espressione negazionista, ora una nuova polemica investe la trasmissione di Rai Radio Uno Giù la maschera di Marcello Foa, considerata punta di diamante della nuova programmazione filo-leghista.

L’ospite è Massimo Citro della Riva, dottore che fu sospeso dall’Ordine dei medici, invitato a parlare di Covid e contro i vaccini, autore del libro Eresia, bibbia dei No Covid (con prefazione dello psichiatra Alessandro Meluzzi, ex Forza Italia), entrato in classifica tra i più venduti.

“Noi introduciamo con l’inoculazione nell’organismo una pericolosa tossina senza la minima attenuazione, che infatti produce tutti i danni che stiamo vedendo: è inutile che facciamo finta che non sia così. Non serve a nulla perché non è un vaccino”, dice il medico.

“Certo”, risponde Foa. “Anzi, non solo lo hanno attenuato – continua Massimo Citro della Riva – ma lo hanno potenziato rendendolo ancora più pericolo. È un disastro, è una volontà di fare del male: è evidente”. Affermazioni “pericolose” per la Rai che ha preso le distanze dissociandosi.

"Mi chiedo che idea di servizio pubblico ci sia dietro l'invito a Massimo Citro della Riva, che fu sospeso dall'Ordine dei Medici, a parlare di Covid, sparando a zero sui vaccini - domanda, in un post su X, Filippo Sensi, senatore Pd – Mi chiedo cosa stiano facendo della Rai, della responsabilità nei confronti di chi ascolta. Vergogna". […]

Attaccano anche i componenti del Partito democratico della Commissione di Vigilanza Rai. "Questo signore, un complottista e negazionista che si è rifiutato di vaccinarsi affermando che non intendeva 'diventare un Ogm', per quindici minuti è stato intervistato su Rai Radio1 nella trasmissione condotta da Marcello Foa 'Giù la maschera'. In un momento così delicato dell'azione di contrasto al Covid, con dati nuovamente preoccupanti sia nel numero dei contagi che delle vittime, il Servizio di informazione pubblico non dovrebbe avere l'obbligo di puntare sulla scienza nell'offrire le informazioni più corrette e utili alle cittadine e ai cittadini italiani?", chiedono i dem.

La Rai si dissocia “in maniera netta dalle affermazioni del medico e, in particolare, da quelle relative alle cure che non sarebbero state garantite ai malati di Covid e da quelle sull'efficacia e sui pericoli dei nuovi vaccini. Si tratta di affermazioni gravi che possono ingenerare confusione nell'opinione pubblica ed essere fuorvianti rispetto alla doverosa tutela della salute dei cittadini", si legge in una nota di Viale Mazzini.

