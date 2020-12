CATTOLICA MA NON NEL PERDONO - LE ASSICURAZIONI STANNO PER CHIEDERE 500 MILIONI DI EURO DI DANNI A BANCO BPM. TUTTA COLPA DI QUELLA SCELTA DA PARTE DELLA BANCA DI ESERCITARE L'OPZIONE DI ACQUISTO SULLA JOINT VENTURE ''VERA''. LO SPUNTO È STATO L'INGRESSO DI GENERALI CON UNA QUOTA (24,4%) CHE LA RENDE IL PRIMO AZIONISTA. PER LA BANCA, SI TRATTA DI UN CAMBIO DI CONTROLLO, E DUNQUE LA CONDIZIONE CONTRATTUALE PER ESERCITARE L'OPZIONE…