Largo Fochetti, si cambia! L’immarscebile Mario Orfeo sarà il nuovo direttore di “Repubblica”.

La notizia è stata comunicata dalla proprietà ai cdr di “Repubblica” e della “Stampa”. Maurizio Molinari resterà come collaboratore ed editorialista ma non come direttore editoriale del gruppo.

John Elkann lascia la presidenza del gruppo Gedi al fedelissimo Maurizio Scanavino, al cui posto, come ad, arriverà Gabriele Comuzzo.

Molinari paga il non essere riuscito a evitare i due giorni di sciopero della redazione della scorsa settimana.

A fregarlo è stata la coincidenza con l’Italian Tech Week, l’evento sull’intelligenza artificiale a cui Yaki teneva moltissimo: è lì che il nipote di Gianni Agnelli ha annunciato l’accordo con OpenAi, alla presenza di Sam Altman.

Ora arriva un uomo navigatissimo: il 58enne Mario Orfeo a “Repubblica” è stato caporedattore, poi ha diretto praticamente tutto: “il Mattino”, “il Messaggero”, Tg1, Tg3, è stato dg Rai, eccetera. È considerato adatto ad ammansire il riottoso corpaccione di “Repubblica”.

Orfeo si è mosso appena prima di essere silurato dal Tg3, che ora finirà ai 5 stelle. Conte è già pronto a votare Simona Agnes alla presidenza Rai. E Elly Schlein, che si è ritirata sull’Aventino e non ha mai considerato “suo” Orfeo, s'attacca...

EDITORIA: DAGOSPIA ANTICIPA CAMBIO DIREZIONE REPUBBLICA, IL CDR CORRE AI RIPARI IN CHAT

(Adnkronos) - Il cdr di Repubblica 'costretto' a correre ai ripari nella chat di redazione, dopo che Dagospia ha anticipato la notizia del cambio di direttore della Repubblica.

"Cari, siamo in riunione con il Cdr - si legge nel testo del messaggio, inviato in chat a tutti i colleghi, che l'Adnkronos ha potuto visionare - Visto che Dagospia ha già dato la notizia: Elkann lascia la presidenza di Gedi che viene assunta da Scanavino, amministratore delegato diventa Gabriele Comuzzi (ex vice di Scanavino), da lunedì Molinari lascia la direzione di Repubblica e la direzione editoriale del gruppo Gedi e al suo posto come direttore di Repubblica arriva Mario Orfeo. Molinari diventa editorialista e collaboratore di Repubblica".

La notizia del cambio di direzione, a quanto si è appreso successivamente, è stata diffusa non dai componenti del cdr ma da uno dei fiduciari di redazione in una chat di servizio.

MARIO ORFEO ALLA DIREZIONE DI ‘REPUBBLICA’. MOLINARI RESTA COLLABORATORE ED EDITORIALISTA

I giornalisti del quotidiano sono stati avvisati poche ore fa. L’editore Gedi – che proprio in queste ore ha profondamente riorganizzato i vertici con Elkann che lascia la presidenza, Scanavino nominato presidente e Comuzzo ad– ha deciso di chiamare Mario Orfeo alla direzione di ‘Repubblica’.

Lo stesso Maurizio Molinari – che resta come collaboratore ed editorialista – lo ha saputo pochi giorni fa, passate le forti tensioni tra redazione ed editore che hanno prodotto i due giorni di sciopero del 25 e 26 settembre.

Mario Orfeo conosce benissimo il quotidiano di Largo Fochetti e dopo tanta tv la direzione di ‘Repubblica’ segna il suo ritorno alla carta stampata.

Nato a Napoli nel 1966, Orfeo inizia la sua attività giornalistica nel 1984 con il quotidiano Napoli Notte. Nel 1988 diventa giornalista professionista al Giornale di Napoli e collabora con diverse testate nazionali, tra cui il settimanale Panorama.

Nel 1990 partecipa alla nascita della redazione napoletana di Repubblica dove resta fino al 1994, quando è chiamato a Roma per ricoprire il ruolo di responsabile prima del servizio politico e poi dell’ufficio del caporedattore centrale.

Ha diretto Il Mattino fino al 2009. Dal 2009 al 2012 ha diretto Il Messaggero. Dal 2012 è stato nominato direttore del Tg1. Nel 2017 viene nominato direttore generale della Rai rimanendo in carica fino al 2019. Poi è tornato al TG1 per un breve periodo. Ha inoltre ricoperto altri ruoli all’interno del servizio pubblico, tra cui la guida della testata giornalistica del Tg3.

Comunicato Stampa Gruppo GEDI:

Il Gruppo GEDI rinnova i vertici e apre una nuova fase che punta sull’accelerazione della trasformazione digitale e sul miglioramento dei risultati economici attraverso una rigorosa gestione aziendale. Il Consiglio di Amministrazione di GEDI, che si è svolto oggi a Torino, ha nominato Maurizio Scanavino Presidente della Società e Gabriele Comuzzo Amministratore Delegato.

John Elkann - AD di Exor, azionista di GEDI - ha commentato: “GEDI oggi è uno dei protagonisti europei della trasformazione digitale, con un perimetro di attività chiaro, centrato su intrattenimento e giornalismo di qualità. I cambiamenti organizzativi annunciati oggi permetteranno maggiore focalizzazione e rigore nella gestione del Gruppo”.

Successivamente al CDA, Mario Orfeo è stato nominato direttore de La Repubblica. Orfeo prende il posto di Maurizio Molinari, a cui GEDI ha espresso il ringraziamento per l’impegno profuso alla guida della testata. Molinari continuerà a collaborare con la Repubblica con il ruolo di commentatore e editorialista.

Il Presidente Scanavino ha dichiarato: “Ringrazio l’azionista per la fiducia e auguro a Mario Orfeo buon lavoro. Assumo il nuovo incarico con l’obiettivo di lavorare insieme all’Amministratore Delegato Gabriele Comuzzo per accelerare l’evoluzione in atto e conseguire ambiziosi obiettivi di redditività per il futuro.”

