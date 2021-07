28 lug 2021 20:40

Riceviamo e pubblichiamo da Pirelli: marco tronchetti provera Caro Dago, l’indiscrezione che Pirelli possa aumentare la propria quota nel gruppo Rcs - o che il dottor Tronchetti rilevi quote di altri azionisti - è destituita di ogni fondamento. Grazie DAGONEWS Nei corridoi del Corriere si dà per certo un rimpasto nell’azionariato di Rcs, con Urbanetto che si diluisce per fare largo a Marco Tronchetti Provera, già nel Cda, e agli eredi del defunto Giuseppe Rotelli (gruppo San Donato, cliniche private), che tutti in via Solferino ricordano come un gran signore uso a non mettere mai becco nella fattura del giornale, al contrario di Cairo. BancaIntesa si sentirebbe in tal modo più garantita. Insomma, pare prossima alla fine la stagione dell’uomo solo al comando. Dettaglio non da poco: la famiglia Rotelli va molto d’accordo con gli Angelucci, ultra liquidi editori di Libero, interessatissimi alla partita Corriere. Giampaolo e Antonio Angelucci Urbano cairo Urbano Cairo alla pasticceria Sant Ambroeus di Milano urbano cairo sergio erede Ghribi e Paolo Rotelli Giampaolo e Antonio Angelucci Giampaolo Angelucci GROS PIETRO CARLO MESSINA URBANO CAIRO angelucci paolo rotelli Kamel Ghribi marco tronchetti provera kamel ghribi marco tronchetti provera kamel ghribi Kamel Ghribi e Paolo Rotelli Alfano Ghribi Paolo Rotelli Kamel Ghribi con Gilda Gastaldi, Luciana Lamorgese e Enrico Cucchiani, Presidente del San Raffael, Milano kamel ghribi