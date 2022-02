"SO CHE SARÒ AVVERSARIO DELL'ITALIA MA L'EUROVISION È TROPPO IMPORTANTE" - ACHILLE LAURO, CHE GAREGGERÀ PER SAN MARINO, LANCIA LA SFIDA A MAHMOOD E BLANCO MA NON SA O FA FINTA DI NON SAPERE CHE DOVRÀ PRIMA SUPERARE LE SEMIFINALI (POICHÉ SAN MARINO NON È TRA LE “BIG FIVE”). E NON POTRA’ ESSERE VOTATO DAGLI ITALIANI (AUGURI!) - EMMA MUSCAT (GIÀ FINALISTA AD AMICI 2018) RAPPRESENTERA’ MALTA - TOMMASO PARADISO: "ITALIA IN PANDEMIA: CURLING E EUROVISION. RIPIJAMOSE" – VIDEO