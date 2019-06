DAGOREPORT - COME MAI MASSIMO GILETTI NON HA ANCORA FIRMATO IL CONTRATTO CON CAIRO PER LA PERMANENZA A LA7? FINORA C’È STATA SOLO UNA STRETTA DI MANO A FARE DA SIGILLO ALLA PROMESSA FATTA DAL CONDUTTORE - LA RAI RESTA ALLA FINESTRA MA ORA SI E’ FATTA SOTTO MEDIASET CHE HA BISOGNO DI RIEMPIRE LA CASELLA DELLA DOMENICA POMERIGGIO (LA D'URSO VA IN PRIMA SERATA CON "LIVE")

Dagonews

Tra le truccatrici degli studi tv, serpeggia una domanda: come mai Massimo Giletti non ha ancora firmato il contratto con Cairo per la permanenza a La7? C’è stata solo una stretta di mano a fare da sigillo alla promessa da gentiluomo fatta dal conduttore: Urbano, tranquillo, resto qui. Anche la Rai, da tempo alla finestra e ben disposta a offrire oro, prebende e programmi, non ha ricevuto risposte dal tele-tribuno torinese. Come mai?

La risposta è semplice: sulle tracce di Massimo Giletti c’è anche Mediaset, Il “Biscione”, che ha un disperato bisogno di un volto che possa reggere il peso della domenica pomeriggio, si è già attivato attraverso il direttore generale dell’Informazione, Mauro Crippa.

Nella prossima tele-stagione invernale Barbara D’Urso chiuderà la sua già striminzita striscia pomeridiana per traslocare armi e bagagli al prime time della domenica con il “Live - Non è la D’Urso”.

L’ipotesi di rivolgersi a Maria De Filippi non convince: è già oberata di impegni (a settembre parte "Amici Vip") e poi è considerata più “performante” nei programmi registrati che in diretta. Alfonso Signorini sarà impegnato alla conduzione del “Gf Vip”, Alessia Marcuzzi ha già “L’Isola dei famosi” e “Le Iene”, Ilary Blasi - che condurrà la riedizione di “Giochi senza frontiere” - vorrebbe prendersi una pausa dalla tv per passare più tempo con Totti e figli. Ci sarebbe Belen Rodriguez ma è considerata ancora “unfit” per una conduzione ad alti livelli e così impegnativa. E allora chi meglio di “Giletti di baccalà” per intontire i telemorenti della domenica?

