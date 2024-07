ANCHE I MIRACOLI LESBO SONO COME QUELLI ETERO: NON DURANO

paola turci francesca pascale

DAGOREPORT

Questa mattina il giudice Benedetta Foti della Procura di Firenze ha omologato l’accordo di divorzio: Francesca Pascale e Paola Turci hanno sciolto la loro unione civile. Ora gli atti verranno trasferiti al comune di Montalcino, ubriacante patria del Brunello in provincia di Siena, dove troneggia la villa dell’ex storica compagna di Silvio Berlusconi che, appena due anni fa, esattamente il 2 luglio 2022, divenne la ribalta del “matrimonio” della Pascale con la cantante romana, davanti a uno sparuto numero di amici e parenti.

francesca pascale e paola turci diva e donna

La fatal passione che trafisse il cuore di Paola (55 anni) e Francesca (35 anni) lasciò tutti basiti: che ci azzecca una artista di sinistra, così impegnata da sbandierare nel 2011 il suo anti-berlusconismo con il singolo “Devi andartene” (testo: ''Il monarca di cipria che perde la testa tra cosce, bracciali e culi'') a letto con l’icona femminile che per un decennio è stata la Messalina di Arcore e Palazzo Grazioli?

paola turci e francesca pascale

La propria vispa fluidità sessuale, anche quando era al fianco di Berlusconi, Francesca l’ha sempre ribadita: “Non ho mai detto né di essere etero né gay. Nelle amicizie come nell’amore non seguo stereotipi. Dieci anni fa mi sono innamorata di un uomo straordinario, domani chissà…”.

Mentre la Turci, che ebbe una lunga relazione con il tennista Paolo Canè e un matrimonio durato solo due anni con il giornalista Andrea Amato, si esprimeva in maniera più contorta quando si iniziò a rumoreggiare sulle sue relazioni femminili. Una volta, ha spiegato: “Dicono di me che sono lesbica e non è vero, ma non mi dispiace... Io non dico che sono né quello né quell’altro perché per me è una cosa normale”.

Le prime foto di loro due insieme spuntarono su “Diva e Donna” del 17 giugno 2020. L’incredibile e grottesco comunicato di Forza Italia che metteva fine alla storia tra Francesca e Silvio, dopo 12 anni di baldorie e sollazzi, era datato inizio marzo. Dopo tre mesi, eccole che portano a spasso i cagnolini sul litorale di Fregene, mentre l’astutissima Marta Fascina, col sostegno di Licia Ronzulli e Marina Berlusconi, aveva concluso con successo l’arrampicata a nuova First Lady di Arcore.

francesca pascale paola turci 2

Ci pensa uno scoop di “Oggi”, in data 5 agosto 2020, a trasformare una “amicizia molto speciale” in una nuova coppia: clic, ecco il bacio! Più arrapate che mai, nell’azzurro mare del Cilento, le nostre lesbo-eroine vengono pizzicate mentre si scambiano effusioni e affettuosità spaparanzate su uno yacht da 25 metri. La cantante a Francesca dedica una foto: ''Tu ed io''. L'ex calippa partenopea che da sempre si batte per i diritti Lgbt replica con un video sull'amore tra due donne. E’ il fotoromanzo dell’estate 2020.

Mentre gli haters si scatenarono su Francesca lapidandola che si era finta etero per stare con Berlusconi, mettere le mani su potere e soldi, per la prima volta la Turci parlò della sua relazione in un’intervista al settimanale F del 2021: "Non ho nessuna intenzione di farmi influenzare dai giudizi degli altri e rinunciare ad avere le relazioni che voglio con le persone che scelgo". Ancora: ‘’I pettegolezzi li detesto in questi mesi, ho vissuto male quello che mi sembra una sorta di accanimento".

paola turci francesca pascale foto da oggi 1

“Dice di voler sentirsi libera di amare chi vuole – scrive F - e se le si fa notare che l'ex compagna di Silvio Berlusconi non era proprio un nome sconosciuto chiarisce: "Ma quando scopri che, invece, è assolutamente normale, che fai? Dici: 'Non ti frequento per quello che gli altri pensano di te?", dichiara esplicitamente…. “Sono quella che sono, se mi piace una donna, sto con una donna. Sono lesbica e anche etero. Bisessuale? Chi lo sa? Nelle etichette non c’è evoluzione".

Intervistata il 17 marzo del 2022 da Marianna Aprile su “Oggi”, la cantante non ha problemi a raccontarsi : “Mi hanno sempre dato della lesbica, non l’ho mai considerato un insulto. A intenderla come offensiva sono solo gli omofobi o le persone profondamente ignoranti. Quando avevo 19 anni e cantavo all’Osteria dell’Orso, passò Adriano Panatta, mi vide e disse: “Ha i muscoli, la voce bassa: è lesbica”. Io allora non sapevo neanche bene cosa significasse. Poi hanno iniziato a dire che stavo con Gianna Nannini, che non avevo mai incontrato. Nel 1994, intervistata dalla rivista gay Babilonia, chiarii: “Se fossi lesbica lo direi”».

FRANCESCA PASCALE PAOLA TURCI

E voilà, appena pochi mesi dopo, Candida Morvillo sul ‘’Corriere’’ annuncia il fatidico “Sì”: “.Domani, a Montalcino, Francesca Pascale e Paola Turci si sposano. Unione civile, ovviamente, seguita da festa al Castello di Velona, con vista sulla Val D'Orcia, terrazze fra antichi merli, piscine, Spa, Brunello della casa. Pochi intimi, pochi politici”.

Sempre sul Corriere, Micol Sarfatti: “La cerimonia dura mezz' ora, inizia con le note di «Is this love» di Bob Marley, vengono letti gli articoli 11 e 12 della legge 76/2016. Per tre volte, dalla sala comunale, arrivano applausi. Paola e Francesca, che hanno come testimoni la prima un amico e la seconda la sorella Marianna, si promettono amore con un: «Ci siamo scelte». All'uscita sono raggianti e commosse, prima di risalire in macchina dicono solo: «È una giornata meravigliosa”.

FRANCESCA PASCALE PAOLA TURCI

Il 9 marzo 2023, ospite di Alessandro Cattelan su Rai Due, Paola Turci ha raccontato come ha conosciuto Francesca Pascale: “Ci siamo conosciute ad un mio concerto. Lessi un’intervista di da Francesca Fagnani a Francesca e rimasi colpita […] poi ho visto la foto e ho pensato ‘però dai guarda’ pure carina....Vengo a sapere che sarebbe venuta al mio concerto a Torino. Ero un po’ agitata, l’ho vista mentre entravo in scena. Io la vedo e salta la luce! Ho fatto qualche pantomima e poi ho fatto un concertino chitarra e voce e poi dopo cinque minuti hanno ripristinato l’elettricità. Un fuoriprogramma che mi colpì”.

paola turci francesca pascale foto da oggi 2

Purtroppo, anche i miracoli lesbo sono come quelli etero: non durano. Finita l’iniziale passione erotica, il ritorno al tran-tran può essere traumatico. Da almeno un anno l’alchimia tra Paola e Francesca era alla deriva con l’entourage della coppia che sussurrava di “caduta del desiderio”, “crisi”, “scazzi”, “allontanamenti”, litigi e ripicche, del tipo: a “Belve”, il fuori onda del “corteggiamento’’ della scugnizza alla Fagnani non sarebbe stato granché gradito dalla Turci. Viceversa, il video postato su Instagram da Paola alle prese con la ventenne attrice Valentina Dispari non ha fatto piacere alla Pascale.

Con un ultimo accordo sulla proprietà di una villa a Fiesole, omologato dal giudice fiorentino questa mattina, è sceso definitivamente il sipario su Paola e Francesca. Domani è un altro giorno...

