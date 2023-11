DAGOREPORT - A PROPOSITO DELL'INTERVISTA DEL DIRETTORE DEL TG1, GIAN MARCO CHIOCCI, AL PAPA: IL RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE DELLA SANTA SEDE, PAOLO RUFFINI, NON NE SAPEVA NULLA - CINQUE MINUTI PRIMA DELLA MESSA IN ONDA HANNO MANDATO IL TESTO AL SUO BRACCIO DESTRO, ANDREA TORNIELLI - NEANCHE IL VATICANISTA DEL TG1, IGNAZIO INGRAO, NE ERA AL CORRENTE, CHIOCCI LO HA AVVERTITO PER TELEFONO QUANDO L'INTERVISTA STAVA PER INIZIARE...

A proposito della intervista del direttore del TG1, Gian Marco Chiocci, al papa, ripresa da tutta la stampa internazionale: il responsabile della comunicazione della Santa Sede, Paolo Ruffini, è prostrato perché non ne sapeva nulla, ha chiamato e nessuno in Rai gli ha dato risposta. Cinque minuti prima della messa in onda hanno mandato il testo del colloquio al suo braccio destro, Andrea Tornielli.

Tutto il Dicastero per la Comunicazione è in rivolta con Ruffini perché, non avendo potere, rende il lavoro di tutti percepito come inutile. Come per le altre volte il Papa ha deciso di non coinvolgere Ruffini, a cui riporta la sala stampa. E non solo: neanche il vaticanista del TG1 Ignazio Ingrao sapeva nulla. Gian Marco Chiocci lo ha avvertito per telefono quando l'intervista stava per iniziare.

