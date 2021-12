27 dic 2021 14:04

DALL'INFLUENCER AL VIRUS - FEDEZ E CHIARA FERRAGNI POSITIVI AL COVID. LO ANNUNCIANO SU INSTAGRAM: “I BAMBINI, NON SI SA COME, SONO NEGATIVI. PER QUESTO DOBBIAMO INDOSSARE LE MASCHERINE TUTTO IL GIORNO E NON POSSIAMO MANTENERE PIÙ DI TANTO LA DISTANZA PERCHÉ DOBBIAMO ACCUDIRLI. LA NOSTRA PRIORITÀ È CHE I BAMBINI STIANO BENE. SPERIAMO CONTINUI COSÌ…"