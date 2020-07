DA DAMANTE NON NASCE NIENTE - QUEL FURBONE DEL DJ, FAMOSO PERCHÉ SI ACCOPPIA CON GIULIA DE LELLIS, POSTA FOTO E VIDEO DI UN MEGA ASSEMBRAMENTO IN UNA DISCOTECA DI TERAMO DOVE "SUONAVA". RISULTATO? IL LOCALE È STATO CHIUSO PER CINQUE GIORNI DOPO UN CONTROLLO – DALLE IMMAGINI SI CAPIVA CHIARAMENTE CHE ERANO STATE VIOLATE LE PIÙ BASILARI NORME ANTI-COVID, CON UNA MAREA DI GIOVANI VICINI VICINI E SENZA MASCHERINA – VIDEO

Da www.ilmessaggero.it

assembramenti per andrea damante in una discoteca di alba adriatica 2

Andrea Damante finisce nella bufera. Il popolare dj veronese, che da qualche mese è tornato insieme alla influencer Giulia De Lellis, è finito al centro delle polemiche dopo aver pubblicato, su Instagram, foto e video di una serata in una discoteca di Alba Adriatica (Teramo).

Come è possibile vedere dalle foto di Andrea Damante alla consolle, all'interno del locale sono state violate le più basilari norme anti Covid: sulla pista da ballo ci sono tantissimi giovani, assembrati e praticamente quasi tutti senza mascherina.

La discoteca è stata sottoposta ad un primo controllo e chiusa per cinque giorni.

I post con le foto e i video di Andrea Damante in discoteca su Instagram hanno generato numerose polemiche.

Molti se la sono presa con il dj, altri con i gestori del locale, più in generale la maggior parte degli utenti hanno criticato chi ha organizzato la serata: «Dovrebbero togliervi la licenza e farvi chiudere per sempre, non è possibile che ci si comporti come se negli ultimi mesi non sia successo niente». Alla fine, sui social, quei post sono stati rimossi dopo la bufera.

