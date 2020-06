Alberto Dandolo per ''Oggi''

IL CUORE DI GINOBLE VOLA PER EMA KOVAC?

gianluca ginoble

Con Ignazio e Piero forma Il Volo, trio canterino di successo nel mondo nato a Ti Lascio una canzone. Gianluca Ginoble conquista sui social le attenzioni delle numerose fan ma in pochi sanno che il giovane cantante ha una estimatrice d'eccezione: trattasi della statuaria Ema Kovac. L'ex madre natura di Ciao Dawrin, concorrente dell'ultima edizione di Pechino Express in coppia con Dayane Mello, ha infatti iniziato una frequentazione (solo virtuale?) con il bel Gianluca. Ginoble avrebbe una dolce metà di nome Francesca e la Kovac ha trascorso la quarantena con l'ex gieffino Gennaro Lilio. Una vera e propria soap, come andrà finire?

gennaro lillo ema kovac

VERA GEMMA INCIDE UN DISCO DI MUSICA TRAP

Durante la quarantena Vera Gemma, figlia del grande Giuliano, ha riscoperto la passione per la musica. In particolare si è dedicata per lunghe ore al genere rap e trap esprimendo tutta la sua creatività. Icona di alcuni giovani musicisti milanesi, la irrequieta Vera tra qualche giorno si trasferirà nel capoluogo lombardo per lavorare ad un nuovo progetto discografico: un disco di musica trap. Con lei un nome noto del settore, di chi si tratta? Ah saperlo.

ema kovac

LUANA COLUSSI CORTEGGIATA DA UN REALITY

Vi ricordate Luana Colussi? Per anni la bella conduttrice ha spopolato in tv sulle reti Mediaset e balzò agli onori della cronaca rosa per una lunga storia d'amore con Rosario Fiorello. In quel di Cologno Monzese si sussurra che la produzione di un noto reality abbia messo gli occhi su di lei. La bella Luana, che nel frattempo si è ritirata a vita privata, accetterà? E di quale reality si tratta? Ah saperlo.

ema kovac

IL PROGETTO DI LAPO ELKANN PER NAPOLI

Lapo Elkann si è mostrato particolarmente attivo nel periodo di emergenza sanitaria per il Coronavirus. Il rampollo ha promosso numerose iniziative benefiche per raccogliere fondi, si sussurra che a breve l'indomito Lapo si dedicherà a un nuovo progetto per la città di Napoli. Di cosa si tratta? Ah saperlo.

ema kovac

MANNONI INSIDIATO DAI SUOI COLLEGHI

Qualcuno avverta Maurizio Mannoni, storico volto del TG 3 e conduttore di Linea Notte, che in Rai alcuni colleghi mirano ad occupare la sua "poltrona". In particolare dopo le sue dichiarazioni relative al l'intenzione di entrare in politica. Si sussurra infatti che in quel di Saxa Rubra siano iniziate grandi e segrete "manovre". Da parte di chi? Ah, saperlo...

INDOVINELLI

vera gemma

Si sussurra che un noto attore abbia rinunciato a una grossa offerta televisiva e a un cachet importante. Perché e chi è?

vera gemma 4

La nota showgirl un po' attempata pare sia in crisi con il suo compagno, litigate furiose e poca serenità. Chi sono?

Una famosa attrice starebbe facendo fuoco e fiamme per ritornare come guest star nel programma dove aveva partecipato qualche stagione fa. Chi è?

LUANA COLUSSI RAIMONDO VIANELLO LUANA COLUSSI LUANA COLUSSI LUANA COLUSSI LUANA COLUSSI

vera gemma 2 gianluca ginoble maurizio mannoni foto di bacco gianluca ginoble 1 ema kovac ema kovac LAPO ELKANN NEVER GIVE UP LAPO ELKANN LAPO ELKANN NELLO SPOT PER GLI OCCHIALI ITALIA INDEPENDENT ema kovac ema kovac 1 ema kovac luana colussi 1 vera gemma 3