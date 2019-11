TAYLOR MEGA

Alberto Dandolo per ''Oggi''

TAYLOR MEGA VUOLE RICONQUISTARE IL SUO EX FIDANZATO IRANIANO

A Milano si sussurra che la bellissima Taylor Mega non si sia rassegnata alla fine della sua storia d'amore con il ricco faccendiere iraniano Hormoz Vasfi. Si mormora infatti che stia facendo di tutto per riconquistarlo e tornare con lui. Riuscirà in questa ardua impresa? Ah, saperlo...

PER FEDERICA PANICUCCI E' UN MOMENTO D'ORO

Per Federica Panicucci è un periodo davvero fortunato! Il suo Mattino Cinque sta infatti riscuotendo un grandissimo successo facendo ascolti record. Per la conduttrice inoltre si profila un nuovo impegno professionale: sarà infatti lei la padrona di casa dello show di Capodanno di Canale 5. Si mormora inoltre che per Federica nel 2020 bollino in pentola nuovi, impegnativi progetti. Di cosa si tratta?

lorenzo biagiarelli selvaggia lucarelli

LORENZO BIAGIARELLI NUOVA STAR DI REAL TIME

Lorenzo Biagiarelli, compagno di Selvaggia Lucarelli, sta riscuotendo un grande successo come giudice di Cortesie per gli ospiti B&B, il nuovo programma di Real Time di cui è protagonista insieme a Michela Andreozzi e Max Viola. Per il talentuoso food blogger pare siano in arrivo nuove proposte di lavoro, dicono assai importanti. Cosa bolle davvero in pentola? Ah, saperlo...

ALBERTO MATANO CONQUISTA PUBBLICO E CTRITICA

alberto matano

Alberto Matano sta riscuotendo sempre più consensi di pubblico e critica con la sua Vita in diretta, lo storico programma del pomeriggio di Rai 1 che da quest'anno è condotto da lui e Lorella Cuccarini. Per Alberto è anche un bel momento sul versante privato. Pare infatti che sia circondato dall'affetto di tante persone che lo amano e lo stimano. In pochi sanno che uno dei suoi più cari amici è il leader dei Negramaro Giuliano Sangiorgi.

PER EMILIANA CANTONE UNA GROSSA OCCASIONE

Emiliana Cantone è da lungo tempo tra le cantanti cosiddette neomelodiche più amate e stimate. I suoi video fanno milioni di visualizzazioni e nel nostro Sud è una vera e propria star. Pare che per la poliedrica artista sia arrivato il momento del grande salto che la porterà alla popolarità nazionale. Di cosa si tratta?

emiliana cantone

INDOVINELLI

Chi è quella modella nota alle cronache per una storia sentimentale trasgressiva che è volata a Dubai con un milionario assai vicino al suo ex amore?

Il cantante rap ha fama di latin lover. Si sussurra però che spesso e volentieri non disdegni l'intima compagnia di aitanti modelli. Di chi stiamo parlando? Ah, saperlo...

Il famoso conduttore sta passivamente subendo le avances sessuali di una nota dirigente della sua azienda. Pare sia stremato... Chi è?

YVONNE SCIÒ CORTEGGIATA DALLA TV

francesco sarcina clizia incorvaia

La showgirl Yvonne Sciò, 50, è da molti anni lontana dal piccolo schermo, preferendo ai riflettori la sua vita privata. Si sussurra però che una importante produzione televisiva abbia in mente per lei un ambizioso progetto. Di cosa si tratta? Cosa bolle davvero in pentola? E la bella Yvonne

si lascerà tentare?

ALESSIA FABIANI REGINETTA DELLA SCENA

L’ex letterina Alessia Fabiani, 42, negli ultimi anni si sta dedicando anima e corpo al teatro. È notizia di questi giorni che la bella attrice abruzzese sia al settimo cielo: lo spettacolo Sole donne, scritto e diretto da Fabrizio Ansaldo e di cui Alessia è protagonista, ha infatti vinto il prestigioso premio Fersen 2019. Per la Fabiani si prospetta inoltre una stagione teatrale ricca di nuovi impegni.

CLIZIA INCORVAIA AL «GF VIP», MA SARCINA NON VUOLE

panicucci 3

Secondo Dagospia Clizia Incorvaia, 33, sarà una delle concorrenti di punta della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Si sussurra però che il suo ex marito Francesco Sarcina, 43 (nel tondo), non abbia preso molto bene questa notizia e che sia assai nervoso. Come mai? Cosa davvero teme il trasgressivo leader di Le Vibrazioni? Ah, saperlo...

LA NOTA INFLUENCER CONVOCA UN CONSIGLIO DI GUERRA

La nota influencer ha convocato i migliori curatori di immagine di Milano per modificare il suo look in previsione del suo prossimo impegno televisivo. Come si presenterà nello show di prima serata a cui prenderà parte?

LA SUPERSTAR INTERNAZIONALE È ATTESA A SANREMO

federica panicucci 2

È una star internazionale di enorme fama, per le sue canzoni e non solo. Potrebbe figurare tra gli ospiti

del prossimo Festival di Sanremo. Chi è? Ah, saperlo...

GLI ECCESSI NOTTURNI DELLA SIGNORA DELLA MODA

La nota signora del mondo della moda ci è ricascata: l’altra notte, causa qualche drink di troppo, è stata avvistata in stato confusionale in pieno centro a Milano, poco distante dalla sua lussuosa magione. Di chi stiamo parlando? Ah, saperlo...

