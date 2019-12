DANDOLATE PER ''OGGI''! - I NOMI IN ANTICIPO DEL ''GF VIP'': ADRIANA VOLPE, ARISTIDE MALNATI E ANTONIO ZEQUILA, MICHELE CUCUZZA E ANTONELLA ELIA. TRATTATIVE PER LOREDANA LECCISO MA LA SUA PARTECIPAZIONE… - POI RITA RUSIC, BARBARA ALBERTI E PAOLO CIAVARRO

Alberto Dandolo per www.oggi.it

Ormai ci siamo: debutterà a inizio gennaio la quarta edizione del Grande Fratello Vip e il cast sta prendendo forma proprio in questi giorni. E il settimanale Oggi è in grado di svelare in anteprima i nomi dei primi otto concorrenti ufficiali…

VECCHIE GLORIE E VOLTI NUOVI – Oggi può anticipare in esclusiva che ci saranno la conduttrice Adriana Volpe, la scrittrice Barbara Alberti e l’attrice Rita Rusic. Ma non solo! Nella casa più spiata d’Italia si metteranno in gioco in cerca di rilancio anche Michele Cucuzza e la showgirl Antonella Elia. Per i più giovani spazio a Paolo Ciavarro, figlio dell’attore Massimo e di Eleonora Giorgi, quest’ultima concorrente della terza edizione del Grande Fratello Vip. Nel cast anche Aristide Malnati e Antonio Zequila, in passato già concorrenti dell’Isola dei Famosi.

SI PARLA ANCHE DI LOREDANA LECCISO, MA… – Stando a quanto risulta al settimanale Oggi, continuano, invece, le trattative tra Mediaset e Loredana Lecciso. L’ex compagna di Albano Carrisi sarebbe vicina alla firma, ma la sua partecipazione potrebbe essere a tempo.

