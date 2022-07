Alberto Dandolo per “Oggi”

cristina chiabotto

Cristina Chiabotto si sta dedicando sempre più al ruolo di mamma con una seconda figlia. Ma oltre a costituire una famiglia con il marito Marco Roscio, vorrebbe anche un posto in tv. Ha per questo deciso di affidarsi all'agenzia Notoria, che si occupa (tra gli altri) di Blasi, Hunziker e Toffanin.

***

Rai2 punta sulla versione italiana di “Who Bares Win” (Chi si spoglia vince), un programma dedicato alla prevenzione medica. Un gruppo di concorrenti vip si metterà in gioco per realizzare uno spogliarello in stile Full Monty. La trasmissione andrà in onda in autunno e sarà condotta da Mara Maionchi. Oggi svela il nome di una concorrente: l'attrice Corinne Clery.

***

Beppe Convertini da tre stagioni sta riscuotendo un inaspettato successo con Linea Verde, la storica trasmissione della domenica mattina di Rai1. Ha raggiunto, contro ogni previsione, alte punte share.

drusilla foer beppe convertini foto di bacco

Per questa ragione anche questa estate sarà protagonista dello spin off balneare del programma: Azzurro, in onda dal 24 luglio su Rai 1. Nella prossima edizione saranno presenti anche ospiti famosi. Forse non tutti sanno che ci saranno Michele Placido, Drusilla Foer, Sal Da Vinci, Peppino Di Capri e molti altri. Convertini, confermatissimo alla domenica nella versione autunno - inverno, è in lizza anche per un altro programma invernale della prima rete.

***

maddalena corvaglia

Maddalena Corvaglia ha anticipato le sue vacanze recandosi nel suo Salento in cui ha riabbracciato sua madre Isabella e suo fratello Tony. Con lei la sua amatissima figlia Jemie e la cagnolina Stella. Forse non tutti sanno che l'ex velina tornerà presto a Milano per iniziare le prove di un nuovo programma di Rai 2 che andrà in onda in prima serata il prossimo autunno e che la vedrà protagonista . Per la Corvaglia si sono aperte le porte del servizio pubblico.

***

A Tale e quale show, il fortunato e longevo programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti, continuano a ritmo serrato i provini per definire il cast della prossima edizione. Forse non tutti sanno che Maria Teresa Ruta e sua figlia Guenda Golia sono in fervida attesa per conoscere l'esito della loro audizione. Ce la faranno a conquistare la prima serata della rete ammiraglia? Pare abbiano ottime possibilità.

gigi dalessio in cucina 1

***

Gigi D'Alessio ha riscosso un grande successo di pubblico e di critica con il suo concerto andato in onda su Rai 1 in diretta da Piazza del Plebiscito a Napoli per celebrare i suoi trent'anni di carriera. I vertici Rai stanno pensando di proporgli un one man show sulla rete ammiraglia il prossimo anno. Cinque serate in cui il cantante partenopeo sarà mattatore unico e protagonista assoluto.

INDOVINELLI

La attrice e conduttrice napoletana amante dei reality ha sostenuto un provino per un programma Rai in cui ha dovuto imitare la iconica Loredana Bertè? Di chi stiamo parlando?

valeria marini beppe convertini

È un campione olimpico per cui perse la testa qualche anno fa Valeria Marini. È uscito nelle sale il suo primo film da protagonista e a brevissimo ne girerà un altro con un famoso regista. Chi è?

