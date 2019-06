Alberto Dandolo per Oggi-www.oggi.it

IRENE GRANDI VERSO MUSIC FARM

diletta leotta

Fervono i preparativi per la prima edizione di Music Farm targata Mediaset. A Cologno Monzese si mormora che tra i protagonisti spicchi una agguerritissima Irene Grandi. Pare che sia infatti a un passo dalla firma del contratto.

DILETTA LEOTTA E L'AMMIRATORE GENEROSO

La regina delle notti milanesi? Sicuramente Diletta Leotta! La bellissima giornalista sportiva e' infatti la più contesa dagli organizzatori di eventi che contano. Qualche sera fa ha fatto le ore piccole alla "Gintoneria da Davide" noto locale della movida meneghina aperto fino all'alba. Si sussurra che abbia stappato ben 3 bottiglie magnum di pregiatissimo champagne. I soliti ben informati sostengono che a saldare il salatissimo conto sia stato un suo misterioso e anonimo ammiratore presente in sala. Di chi si tratta? Ah, saperlo...

BENJI E FEDE RIMPIAZZANO MARCO CARTA

diletta leotta

Non c'è pace in questo periodo per Marco Carta accusato di aver rubato alcuni capi di abbigliamento in un noto grande magazzino milanese. Si mormora anche che gli organizzatori del Gay Pride di Modena siano stati costretti ad annullare la sua partecipazione alla manifestazione arcobaleno prevista in questi giorni. La ragione? Il cantante sardo avrebbe chiesto loro la modica cifra di 8.000 euro per prendere parte all'evento. Al suo posto andranno gratuitamente gli idoli delle teenager Benji e Fede..

ALESSANDRO SIANI DICE SI A MARA VENIER

irene grandi

"Se Mara chiama non si può dire di no" ha esclamato Alessandro Siani qualche giorno fa ad una cena tra amici. Il comico napoletano sarà infatti uno degli ospiti d'onore del Premio Biagio Agnes 2019 che sarà presentato da Mara Venier e Alberto Matano. Pare che il simpatico Alessandro abbia accettato solo per l'affetto e la stima che da anni lo legano alla regina della domenica.

LORENZO BIAGIARELLI NUOVA STAR DI REAL TIME

Lorenzo Biagiarelli giovane chef compagno di Selvaggia Lucarelli sarà uno dei 3 giudici della prima edizione di Cortesie per gli ospiti - Bed and Breakfast. Ad affiancarlo ci saranno l'attrice Michela Andreozzi e l'archistar emergente Max Viola. Pare che per il bel Lorenzo la dirigenza di Real Time, rete che ospiterà lo show, abbia inoltre in serbo anche altri ambiziosi progetti. Quali? Ah, saperlo...

irene grandi

INDOVINELLI

Si sussurra che la burrosa showgirl consideri il suo neofidanzato già solo un caro amico e nulla di più. Chi è?

A Milano si dice che il fidanzato del discusso cantante avesse in mente di chiedergli di convolare a "giuste nozze" ma che nelle ultime ore abbia cambiato idea. Di chi stiamo parlando?

lorenzo biagiarelli selvaggia lucarelli

La ex Pupa non è riuscita a sfondare come showgirl ed è rimasta senza un lavoro fisso. Per fortuna un benestante ultrasettantenne brianzolo si sta prendendo cura di lei bonificandole ogni mese la cifra di 3000 euro. Le chiederà qualcosa in cambio? Ah, saperlo...

