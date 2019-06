Alberto Dandolo per Dagospia

diletta leotta

La vera, unica, bombastica icona di questa asfissiante estate 2019? Ha un nome e cognome: Diletta Leotta.

diletta leotta michelle hunziker

La sensualissima giornalista da quando è tornata single spopola non solo un rete ma anche in città. Per lei impazziscono uomini potenti che regolarmente la invitano a sciabolare con costosissime bottiglie di champagne nella milanesissima Gintoneria da Davide, ma anche le donne sono totalmente attratte dalle sue forme e dalla sua testa. Una dama dei salotti svizzeri ha fatto carte false per incontrarla e leggenda vuole che le abbia fatto dono di un brillocco da circa 100 mila euro.

diletta leotta e il cugino

Diletta spopola in ogni dove e a qualsivoglia latitudine.

Si sussurra che uno degli eredi della dinastia regnante saudita abbia perso la testa per lei e che l'abbia invitata per un fine settimana da sogno a Dubai.

Ma Diletta nostra sa cavalcare le onde dei social e ha ad arte creato uno sfizioso equivoco facendo capire di star frequentando Franceschino Monte, ex di Cecilia Rodriguez e di Giulietta Salemi.

diletta leotta con la madre

La frequentazione c'è, ma c'è anche molta panna mediatica! Diletta gioca, crea, fa e disfa' ad uso e consumo della notizia. In questi giorni esce e si diverte anche con l'ex cognata di Monte, colei che fino all'estate scorsa ha dominato le copertine e i sogni estivi degli italiani ma che quest'anno preferisce dare un'immagine più ''familiare'' e di riappacificazione con l'ex marito Stefano De Martino, ovvero Belen.

diletta leotta

Certo è che non sembra patire il lutto d'amore e che si sta scatenando come non poteva fare quando era fidanzata.

Tra un post e un tweet Diletta pensa al futuro e forse vuole anche convincerci che ha digerito l'irrompere della nuova, bonissima e famosissima fiamma del suo ex compagno Matteo Mammi'!

diletta leotta venezia

La vera notizia è infatti la vita sentimentale dell'ex manager di Sky. Chi, dopo Diletta, sta condividendo con lui un'estate di passione? Ah, saperlo...

belen leotta diletta leotta piscina diletta leotta piscina diletta leotta diletta leotta a saint tropez DILETTA LEOTTA E L IMPERMEABILE TRASPARENTE diletta leotta diletta leotta diletta leotta 6 diletta leotta matteo mammì diletta leotta 5 diletta leotta 1 diletta leotta 2 diletta leotta 3 diletta leotta 4 diletta leotta diletta leotta diletta leotta diletta leotta elodie 4 2 diletta leotta didy diletta leotta elodie didy diletta leotta elodie diletta leotta soiree